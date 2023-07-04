長者醫療津貼2023 | 一文睇清5大醫療津貼、生活資助！求診費用減免／出院後支援／鑲假牙！連照顧者都有份！即睇申請資格、連結

老人家身體漸漸多毛病，睇醫生或住院花費從來是一個負擔。其實現時有不少長者及照顧者的醫療津貼，包括離院長者綜合支援計劃，以至牙科服務都有！除了病患老人家，連照顧者都有資助，分擔大家照顧家中長老的經濟負擔！有哪些選項？自己啱唔啱心水？即睇！

長者醫療津貼2023 ︳1. 長者牙科服務資助：資助低收入長者鑲假牙、牙科診療

長者年紀漸大，牙齒難免開始衰退，但看一次牙醫既等得耐，費用亦高昂，低收入長者十分苦惱。現時已有長者牙科服務資助，資助低收入長者鑲假牙及接受其他必需的牙科診療服務。項目由香港牙醫學會聯繫私營及非政府機構營辦的牙醫診所合作推行，整理和定時更新參與項目的牙醫診所名冊，為長者是否需要牙科服務提供指引及服務等。非政府機構的前線員工為長者進行初步評估後，將合資格的長者轉介至參與項目的牙醫以作出適當診療，並在到診當日為有需要的長者提供陪診服務，即使大家未能抽空陪伴老人家應診，亦不用擔心！

（圖片來源：Unsplash）

受惠對象：

（a）在申請本項目時，該長者：

（i）正接受社會福利署資助的「綜合家居照顧服務」或「改善家居及社區照顧服務」，並繳付第一級別或第二級別收費的 60 歲或以上的服務使用者，而又並非綜合社會保障援助受助人（注意：符合此項資格的申請人必須透過參與項目的綜合家居照顧服務隊／改善家居及社區照顧服務隊甄別及轉介申請本項目）；或

（ii）於最近連續三個月正領取「長者生活津貼」的 65 歲或以上的受惠人（注意：符合此項資格的申請人必須透過參與項目的長者中心／社區中心／直接接受申請的牙科診所甄別及轉介申請本項目）﹔

（b）（i）從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」項目（包括未曾透過參與項目的綜合家居照顧服務隊、改善家 居及社區照顧服務隊、家務助理隊、長者中心、社區中心、直接接受申請的牙科診所等轉介申請本項目）； 或

（ii）75歲或以上於五年前或更早之前在項目下曾接受牙科服務的長者（只適用於第二次服務的申請人）

（c）從未受惠於衞生署的「長者牙科外展服務計劃」﹔

（d）已失去全部或部分牙齒或患有牙疾，而在日常進食或咀嚼食物時遇到困難，並願意接受本資助項目的牙科服務資助及診療；及

（e）獲參與項目的非政府機構及牙醫，根據香港牙醫學會制訂的指引，評估為需要並適合接受鑲活動假牙及其他 與鑲活動假牙有關的牙科服務。

援助金額

每名受助人的資助金額上限為 $8,765（包括 $7,315為鑲假牙診療費用、 $950為提供與鑲牙有關的其他診療服務費用、$50為登記及檢查費，以及$450為應診服務費用）

查詢

關愛基金網站：www.communitycarefund.hk

香港牙醫學會網頁：www.hkda.org

致電項目辦公室：2525 8198

長者牙科服務資助網址：https://www.hkda.org/index.php?section=ccf&lang=tc

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