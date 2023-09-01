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01/09/2023

痛症拉筋 | 5個YouTube頻道幫你KO痛症！人氣瑜珈導師同步練習 / 跟物理治療師學體態矯正 / 脊醫教運動改善長者腰痛

#返工 #運動 #周身骨痛 #痛症 #疲倦 #專科醫生 #按摩 #拉筋 #拉筋運動 #Youtube #身體痠痛 #三個字SunGuts #物理治療 #脊骨痛症 #脊醫 #啾c物理治療師 #體態矯正 #放鬆 #肩頸保養 #健身教練 #健身 #美體 #瑜珈導師 #運動影片
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Text: Sammy Leung

　　返工坐足一日，沒有時間做運動，加上年紀漸長，大家不多不少都會有一些「周身骨痛」的情況出現。如果想紓緩一下不同的痛症和疲倦，除了可以去看專科醫生、按摩，大家都可以做一點點的拉筋運動。今次就為大家整合了5個不同的拉筋運動YouTube 頻道，各有不同功能，大家可以有空時跟著做，暫時紓緩一下各種肌肉的痛症。不過要記得，做運動及拉筋時要量力而為，嚴重的話都是看醫生比較好。

 

拉筋運動YouTube│1. Coffee林芊妤：香港超人氣YouTuber+瑜珈導師

 

　　相信大家都認識Coffee林芊妤，她是一位瑜珈導師，所以不時會拍攝不同的運動影片及拉筋運動影片。她的影片以廣東話為主，影片都會分不同部位及強度，十分適合不同需要的人，好像是舒緩頭痛及失眠問題的都有！大家可以揀選自己的心水去做。大家一齊跟著Coffee做拉筋運動吧！

 

圖片來源：YouTube@Coffee林芊妤

圖片來源：YouTube@Coffee林芊妤

圖片來源：YouTube@Coffee林芊妤

 

即睇！

 

 

拉筋運動YouTube│2. 周六野Zoey： 美國認證私人健身教練+教健身美體拉筋

 

　　第二個要介紹的是YouTube頻道「周六野Zoey」，健身網紅Zoey周六野是一位得到美國認證的健身教練。她的影片不時會介紹不同的健身運動、改善腰酸背疼及美體拉筋的資訊，好像是7天瘦身計劃、7天瘦腿計劃、緩解手勞損疼痛都有。而影片多數以10至20分鐘為主，適合工作很忙的你！

 

圖片來源：YouTube@周六野 Zoey

圖片來源：YouTube@周六野 Zoey

 

即睇！

 

 

下一頁：物理治療師教拉筋+脊醫教運動改善痛症

 

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