護眼｜近9成人有眼睛老化症狀！長期曝曬有關！嚴重或致白內障、黃斑病變！邊4個職業最高危？

你有沒有試過雙眼突然畏光、晚上視力驟然變差，看物件時輪廓不鮮明？如果長期受視力問題困擾，可能是眼睛初期老化的症狀，長時間面對紫外線照射更會引致嚴重眼疾，如白內障、黃斑病變等！奧比斯與香港眼科學會於8月進行調查，收集3,037份問卷，發現有超過6成受訪者的眼睛老化風險達中等至嚴重，情況令人十分擔憂。究竟甚麼職業是高危一族？又該如何保護雙眼？

近9成人已出現眼睛老化症狀！畏光、睇野濛查查要留心？

有時視力模糊，可能覺得只是睡眠不足等導致，但如果經常出現視力問題，可能就是眼睛退化的警號！奧比斯與香港眼科學會於8月就港人因紫外線導致眼睛老化的風險進行調查，收集了3,037份問卷，超過一半受訪者為50歲以上，發現有86%受訪者已出現眼睛老化的症狀！假如你會畏光、晚上視力變差、燈光帶有矇矓的光影等，就是雙眼老化的徵兆，調查中有超過一半人表示會畏光或對強風敏感，6成人在晚上看物時輪廓不鮮明，你又有沒有這些症狀呢？眼睛問題可大可小，假如受著以上問題困擾，一定要及早尋求眼科專科醫生協助！

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甚麼職業是高危一族？長期曝曬都會影響視力？

小時候經常聽父母說不要太近對著電腦屏幕、不要長時間玩遊戲機等，避免傷害眼睛、導致近視等。不過原來長時間曝露紫外線中也會使眼睛退化！根據調查，有16%受訪者每天需接觸紫外線超過5小時以上，7.3%更達7小時以上，而長期面對紫外線的照射容易使雙眼疲勞，眼睛慢慢便會衰退。

建築工人、戶外運動者及攝影師等都需要長期處於紫外線之下，不難意識到是令眼睛提早退化的高危工作。不過，還有一個職業是大家很容易忽略！很多人以為司機處於室內環境，沒有曝曬的機會就不會傷害到眼睛，但事實上，司機長時間透過車窗直視陽光，同樣會對眼睛構成嚴重傷害！當長期曝露於紫外線下可加速眼睛老化，更導致嚴重眼疾如白內障、黃斑病變，眼睛還可能因日曬而令血管組織增生，長出翼狀胬肉，更可能漸漸蔓延到角膜中央遮住瞳孔的視線，繼而影響視力，後果可大可小，香港眼科學會會長李琬微醫生提醒大家應定期進行全面眼科檢查，尤其是於戶外工作的人士須加強護眼意識。

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「護眼三寶」減低紫外線直接進入眼球 逾4成人揀太陽眼鏡較考慮美觀程度

炎炎夏日，很多人會與陽光玩遊戲，踏入9、10月秋高氣爽，又多了行山這些戶外活動的選擇，但原來港人對於在陽光下護眼的意識十分薄弱，調查顯示有39%受訪者表示從不會戴太陽眼鏡，有30%不會帶上帽子或以傘遮擋陽光，更有19%的人更指自己從不使用「護眼三寶」—太陽眼鏡、帽子或傘，直接曝露於陽光之下。在選購太陽眼鏡時，44%受訪者表明並不會優先查看鏡片是否貼有紫外線遮擋標籤，反以美觀及鏡片的深色度為考慮因素。李琬微醫生分享：「紫外線能穿過透明的角膜進入眼睛，破壞眼球晶體，傷害視網膜，加速眼睛老化。因此要透過使用能防禦紫外線的太陽眼鏡、防曬帽及太陽傘，減低紫外線直接進入眼球，保護眼睛。在挑選太陽眼鏡時，應多留意是否附有UV400或100%UV Protection的標籤，方能有效阻擋太陽光線對眼睛的傷害。」

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63歲的周先生以往每天保持晨運的習慣，但從來不戴太陽眼鏡、帽等保護眼睛。去年突然發現眼珠長出白色、像豆豉一樣的白點，雖然未有影響視力，但對眼睛長出異物也非常擔心。「我亦經常關燈後看手機，相信對眼睛的傷害亦很大。如果不做手術的話，白點會愈長愈大，甚至遮著眼球，影響視力。」後來確診眼睛長出翼狀胬肉，需要進行手術才康復。「眼睛是靈魂之窗」，大家應定期進行眼科檢查，當遇到視力問題亦要加倍留心，否則視力變差後有機會難以回復健康！

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