消委會 | 食物敏感應否做致敏原測試？3種致敏原測試方法公開！邊種最準確？風險最高？嬰幼兒適合做？即睇致敏原測試FAQ

食物敏感是很多人遇到的健康問題，有時吃完某些食物，突然全身痕癢，都會懷疑自己是否有食物敏感；一些人發作起來，甚至感到呼吸困難，十分危險！不想中招先知出事，不少人都會嘗試進行致敏原測試，讓自己可以避開過敏食物。究竟過敏症是甚麼？甚麼人才需要進行這些測試？測試結果又是否準確、具參考價值？即睇消委會教你如何選擇適合的致敏原測試！

消委會食物敏感 | 最常見食物致敏常有哪些？

講起過敏，大家或者會第一時間想起轉季常見的鼻敏感。過敏是人體免疫系統對無害外來物質所產生的發炎反應，例如有些人會對某些日常食物過敏，例如蝦蟹，又或對在周遭環境吸入的物質過敏，例如塵蟎等，自身免疫系統誤以為是「敵人」，從而作出保衞性反擊，使身體出現發炎反應。過敏與傷風感冒不同，不會傳染，但一個具有過敏體質的人，較容易出現過敏症狀，而會否有這種體質，亦與先天遺傳、後天飲食及生活環境等多種因素有關。在接觸致敏原後，又或經歷季節或環境變化時，都容易激發過敏徵狀，亦有患者常年出現過敏症狀。

先講講常見的食物致敏原，主要有幾類，分別是大豆及花生、堅果類、奶類、甲殼類動物、蛋類、魚類、含有麩質的穀類和亞硫酸鹽（sulphite），經常聽到有人對花生過敏其實就屬於急性過敏症，另外亦會有人在接觸金屬等物質後，產生急性的過敏反應，可以嚴重到有生命危險！

至於很多人的長期煩惱—鼻敏感及濕疹等測屬慢性過敏，引起的影響是延遲性反應，但急性過敏情況就嚴重得多，除了常見的皮膚出疹和紅腫外，還可能出現氣喘、嘔吐、流眼水及鼻水等症狀。而嚴重過敏反應更會引致氣管腫脹，誘發急性哮喘，導致呼吸困難，甚至使血壓下降，因而出現突發休克，有致命風險！

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