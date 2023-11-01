致癌食物 | 5大腫瘤科醫生不吃的食物！一類食品與煙草同屬第一類致癌物？早餐要戒掉這幾種食物！

根據醫管局的香港癌症資料統計中心資料顯示，2020年有近3.5萬宗新登記癌症個案，即是平均每日有約93個人確診患癌！周不時亦有關於藝人抗癌的心路歷程報道，例如最近就有TVB御用「惡人」彭皓鋒早前患上直腸癌第2、3期的新聞。癌症治療路漫長，不想飽受病魔折磨，不妨從飲食上入手，預防癌症！外國有腫瘤科專科醫生分享5類他們不會吃的致癌食物，有些食物分分鐘是每天都會吃到！

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致癌食物 ︳ 1. 穀物及含糖加工食品：糖份間接成致癌兇手

經常說美食通常都不健康，大家如果很喜歡吃甜點就要注意！耶魯大學研究結直腸癌預防計劃的醫學主任Xavier Llor博士分享自己會避免用穀物等過度加工食品，只因含糖加工食品與癌症之間息息相關！雖然糖份不會直接引致癌症，但有機會導致肥胖及2型糖尿病，而兩者均會增加癌症風險！因此他也會盡量不吃蛋糕和糕點。

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至於白麵包這種可能是大家每天都會當早餐吃的食物，由於它沒有如全麥麵包般的含豐富營養及益處，而且同樣含糖量高，故也需避免進食。

致癌食物 ︳ 2. 蘇打水及含糖飲品：缺乏營養、熱量高

有時天氣炎熱或者十分疲倦時，可能會想大喝一瓶蘇打水或者其他含糖飲品，讓自己醒一醒神！不過蘇打水及含糖飲品缺乏營養價值，而且熱量甚多，含糖飲品與食物一樣，會間接增加患者患病的風險。

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致癌食物 ︳ 3. 紅肉：增加3大癌症風險！一種疾病男士獨有？

食肉獸注意！我們幾乎每日都會吃到肉類，外出吃飯更加可能是唯一款餸菜，但Dr. Xavier Llor分享牛肉、豬肉及羊肉等肌蛋白較多的紅肉會令人有患癌及心血管疾病的風險！2015年更有研究以及外國癌症中心顯示紅肉會增加患上大腸癌、前列腺癌及胰臟癌的風險！

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致癌食物 ︳ 4. 燒焦美食：燒烤炭釋放致癌物質！

約翰霍普金斯大學醫學院西德尼金梅爾綜合癌症中心社區外展和參與副主任Otis Brawley博士表示雖然烤雞、烤魚等食物蛋白質含量高、熱量低，但燒烤炭中含有雜環芳香胺和多環芳香烴這兩種已知致癌物質，燒烤時食物難免攝取了這些物質。不過普通燒烤並不會構成太大問題，偶爾一次無傷大雅，但當食物太燶時，記得扔掉！

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致癌食物 ︳5. 加工食品：與煙草同屬第一類致癌物！

加工食物，如香腸、煙肉等不是健康食品很多人都知道，但原來加工肉類與煙草、煙及石棉同被視為第一類致癌物！加上包裝內的防腐劑，如硝酸鹽或亞硝酸鹽會導致潛在致癌化學物質的形成。因此，完全避免或少吃才是健康飲食習慣，大家假如習慣以火腿、煙肉等作早餐，或可以瘦肉，如雞肉，以及魚、豆類和堅果等蛋白質作代替！

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