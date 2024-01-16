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16/01/2024

消委會3年內接逾500宗醫療儀器投訴！血糖機過期3年照出售、呼吸機零件或致癌2年後才更換、發現是水貨？

#健康生活Tips #消委會報告 #生活百科 #醫療儀器 #血糖機 #助聽器 #呼吸機 #投訴 #保養期
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　　大家愈來愈著重健康，家中少不免會有幾部監察健康的醫療儀器，尤其是老人家，幾乎每天也要用到血壓計、血糖機等。一旦產品有任何錯失，隨時令患者的生活受阻礙，甚至誤判自己的健康狀況。消委會3年內接獲超過500宗有關醫療儀器的投訴，去年則有74宗。當中涉及過期產品、保養服務及關乎健康風險的問題，金額由數十元至數萬元不等！即睇你有沒有遇到類似情況！

 

消委會醫療儀器投訴 ︳ 1. 出售過期逾3年舊款血糖機拒退回！

 

　　事主蕭先生到A藥房購買一盒血糖試紙，回家後始發現買錯舊型號，於是第二天回A藥房欲作出更換，可是遭職員拒絕，更要求他購買一部舊型號血糖機，以配合使用舊款的血糖試紙。經一番游說後，蕭先生最終購買了舊款血糖機。

 

　　回家後，蕭先生發現舊款血糖機的包裝盒顯示儀器已過期超過三年，裡面的採血針亦已過期逾年半，於是即日返回A藥房反映，但職員態度惡劣，堅持產品質量沒有問題，拒絕妥協。最後經消委會調停後，商戶願意退回舊血糖機的費用或補差額更換血糖試紙，蕭先生接受退款安排。

 

（圖片來源：Envato）

 

下一頁：繼續睇投訴個案

 

 

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