恒生銀行與客戶同行　保障健康及財富

已經在港紮根88年的恒生銀行有限公司，榮獲本年度《經濟通》舉辦的《2021健康同行夥伴大獎》「傑出創新健康生活平台」獎項，源於今年初，夥拍香港中文大學醫院（中大醫院）及卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）推出恒生Olive健康管理應用程式*，為用戶提供一系列線上健康管理服務，希望用戶足不出戶，均能吸收和累積健康管理知識。恒生除了希望提升客戶的健康生活外，還致力為客戶提供全面退休策劃，希望幫助客戶安享無憂退休生活。

*恒生 Olive健康管理應用程式由恒生銀行有限公司提供

年金提供長期被動收入享退「優」生活

近年，恒生積極開拓年金計劃市場，由恒生保險有限公司承保兩種不同計劃，分別是「晉盛」延期年金人壽保險計劃，以及「躍晉」年金人壽保險計劃，讓客戶因應年齡、財務狀況，選擇合適的計劃以滿足退休需要。

一般而言，本港退休年齡在65歲，年屆這歲數才可提取供款多年累積下來的強積金，保障退休後生活。而根據世界衛生組織2020年數據顯示，香港人的平均壽命為84.7歲，冠絕全球。若果以這個平均數來計算，退休後還有接近20年生活要過，那麼未雨綢繆，好好計劃未來退休後生活，方能安享晚年。

遞增年金入息有助抵抗通脹

「晉盛」計劃提供5年或10年保費繳款期，亦可就保費申請稅務扣除，扣減額最高可達港幣60,000元。「躍晉」計劃則提供只需3年的供款年期，相對較為靈活。兩個計劃均可選擇20或30年年金期，年金期內享有每月保證年金入息，金額按每年增加5%以抵抗通脹，同時亦享有年度保證獎賞和特別保證獎賞。

而年金期內，亦可以選擇支取現金或者積存生息，通過時間滾存更可觀之潛在回報，亦可隨時更改提取方式，理財更添彈性。保單終止時，更會派發一次性的非保證終期紅利，進一步提升潛在回報。兩個計劃均提供港元、美元及人民幣3種保單貨幣，讓有需要到外地享受退休生活人士，理財更靈活、方便，免卻兌換貨幣的煩惱和花費。而只要符合計劃的申請要求，不論過去的核保記錄、職業、健康及財務狀況，均毋須驗身、保證受保。

「傳承」下一代的終身人壽保障

恒生保險亦想多一步，了解到客戶希望能保障及維持摯愛家人日後的生活質素，推出了「傳承‧高蓄」人壽保險計劃，客戶只需一次性繳付保費，便可享有沒有年齡上限之終身人壽保障。保單可更改受保人多達3次，確保後代享有財務穩健的未來。

保單持有人可以隨時申請提取保單價值，管理收益結餘，提高資金流動性及靈活性，滿足個人及家庭的需求。除此亦可選擇一筆過支付或每月分期方式派發身故保障予受益人，及早規劃家人的未來財務需要。同時，亦是符合申請要求，均毋須驗身、保證受保。

想了解更多恒生保險計劃，可以到：

「晉盛」延期年金人壽保險計劃

「躍晉」年金人壽保險計劃

「傳承∙高蓄」人壽保險計劃