5G革新醫療科技　HKT｜1O1O助本港醫護服務數碼轉型

醫護服務是拯救生命的行業，必須講求效率。然而，目前本港的醫療系統長期超出負荷，大部分流程仍依賴人手處理，加上疫情影響，令社會對智慧醫療產業的關注及需求與日俱增。惟業界由傳統邁向數碼化面對不少挑戰，包括欠缺相關應用知識與策略。HKT｜1O1O作為全港首家推出真正5G網絡及唯一擁有固網與流動通訊網絡的電訊商，致力推動互聯醫療方案，透過5G應用提高醫療科技裝置間及與醫護人員之相互協作，改變提供醫療服務的方式，助業界轉型。



憑藉5G技術革新醫療物聯網（IoMT）及各種醫療科技，HKT｜1O1O獲嘉許「2022健康同行夥伴大獎」數位健康及科技類別「傑出5G智慧醫療方案」殊榮。智慧醫療牽涉大量實時高清的醫療影像及數據傳輸，5G技術正正具備超高速及極低時延的優勢，讓醫療人員能透過實時影像和數據傳輸與患者互動，進行遙距診斷及服務管理。

穩定實時數據傳輸 提升服務效率



5G IoMT讓醫療機構可採用大量感應器，透過連接超高密度物聯網裝置，實時追蹤重要的醫療資產及偵測病人狀況。5G還可配合各種嶄新技術如機械人、4K影像傳輸、擴增實境 (AR)、虛擬實境(VR)等，協助醫療界提供更好、更快、更輕鬆的醫療保健服務，從而提升醫院整體效率、醫療質素及管理；同時舒緩人手不足問題，甚至實現遙距跨境協作。



HKT｜1O1O的互聯醫療方案為本港醫療服務行業帶來重大突破，其中包括5G遙距會診、5G病人護理及5G遙距培訓等，促進醫學研究及疾病預防和診斷。以5G會診為例，醫生與醫患之間能透過流暢的4K影像保持聯繫，互相協作。即使是手術期間，如醫療團隊需要進行遙距會診，亦可在手術室內透過5G網絡直播高清影像，與身處其他地點的醫生或專家實時交流。



遙距監察指導 加強院外支援



當面對緊急的事故或狀況，醫生亦可遙距指示救護車上的救護人員先進行入院前超聲波掃瞄，借助5G科技實時傳送高清影像、圖片和醫療數據，協助進行準確的初步診斷，讓急症室或其他醫護人員提前作好準備，確保主診醫生能順利接收病人，並進行緊急手術。



5G技術亦革新護理病人的方式，讓醫療機構可遙距監察病人。IoMT內的設備包括穿戴式設備、遙距病人監測、附設感應器的病床和輸液泵、藥物追蹤系統，以及醫療用品和設備庫存追蹤裝置，能有效收集、分析和傳送醫療數據。病人於康復期間住院的成本日增，5G網絡能連接所有裝置，醫護團隊能在病人出院後遙距監察其狀況，保障他們的安全和健康。一旦病人需要額外護理，系統將會向醫護人員發出警報。即使病人患上高傳染性疾病，亦可利用機械人提供必要支援，作更有效的疾病管理。



嶄新培訓模式 豐富學習體驗



5G同時引領醫學培訓進入嶄新模式。透過5G技術支援視像協作方案，同時串流多段高清影像，包括4K視像會議、手術眼鏡、內窺鏡和超聲波，醫科生和實習醫生可以從外科醫生的角度實時觀察手術過程，同時透過4K和360°影像串流技術學習，並借助智能眼鏡體驗AR/VR示範。這些尖端技術帶來前所未有的學習體驗，不但惠及廣大醫科學生，也讓世界各地參與課堂或醫學會議的各個領域專家盡享科技優勢。

HKT｜1O1O 5G智慧醫療方案引領醫學界走進科技新領域

這種嶄新的服務與培訓模式並非紙上談兵，而是早已應用於真實的場景。HKT｜1O1O為香港中文大學醫院搭建了全面的5G網絡，助醫院可打破地域界限，為醫生提供實時遙距醫療臨床培訓。5G還實現內窺鏡、超聲波、電腦掃描、X光檢查等高解像醫學影像的多角度高清視點分享，讓身在外地的醫生進行召開視像會議時，可以實時了解並商討病人的治療方案。而手術室、內窺鏡手術室、病房及演講廳的裝置，如攝影機、平版電腦及醫療設備等，均可利用5G網絡，有效促進醫療教學及患者護理。



隨着智慧醫療及保健服務將成為行業發展趨勢，HKT｜1O1O未來將會繼續以強大的5G網絡，配合物聯網（IoT）、人工智能（AI）、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等技術，開拓更多適合醫療行業的智慧應用方案，全力支持本地醫療業的數碼轉型及持續發展，以實踐真正的智慧醫療。



