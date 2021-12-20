網絡衝擊書店難做！社企設七人共同營運的「七份一書店」︰閱讀回歸實體！重燃「打書釘」希望？

「成敗得失，本來就沒有絕對更不該由別人來定斷，眼下的所謂失敗、終止，正好為下一個機遇作出準備。凡事，有始自有終，終止過後，自會再開始，就是這樣不停「滾動」的人生，才足以令我們深受感動，奮力不懈。」

這是2019年的舊文，再讀，想法依舊，只要初心未忘，時機成熟，我們還是會作出相同的選擇。讓經歷導航，不保證成功，但再跌，我們也不會像從前那般沮喪害怕。

真心替James （莊國棟） 高興！

這兩年，James的社企Rolling Books 繼續以靈活流動的姿態，在社區層面推廣親子閱讀及少數族裔生活閱讀共融等計劃，低調辦實事，透過不同途徑讓有需要人士享有閱讀的機會，以知識創造生命，改變命運。

曾幾何時，田園、學津、樂文、洪葉、青文、榆林此等「二樓書店」，都是我的週末好去處 …… 拾級而上，小門輕推，恬靜閒適，滿室紙香。書蟲都是靜靜的站在書架前閱讀，沒電話響鬧、沒高談闊論，動輒打躉一、兩句鐘，書本幾乎都是看遍了才買下來，看罷掉頭走，也是有的，店主店員從不打擾從不黑面。

俱往矣！

書籍市場被無遠弗屆的網絡衝擊而萎縮，加之舖租人工，在在需財，純粹賣書的書店，根本難以生存。要不，就是改頭換面，來點文青裝潢，輔以週邊文藝精品、咖啡美點，才勉強可以吸引打卡一眾閑來消費。

James的新搞作七份一書店，把閱讀這回事回歸實體，讓一眾愛「打書釘」的書蟲重燃希望，「滾動」不已。

七份一書店以培養有意經營書店的人士為目標，以七人為限，共同營運一間書店，輪流當值，為期六個月。因公開招募時反應熱烈，由原定計劃開設一間書店至最終變成兩間，一間在油麻地東南樓，另一間在深水埗大南街，這一切，也不過是幾個月之間的事。

我還來不及到訪，竟又發現七份一書店於灣仔集成中心擺陣，這個#在地小書店冬季結集是一個於鬧市進行的短期限定實驗，暫定營運至2022年1月31日便會退場。

此店貫徹店長輪流當值的營運模式，參與者除了七份一書店外，還請來另外六間書店，包括：觀塘 Kadey Jadey 繪本童樂和夕拾x閒社 Mellow Out、深水埗 Book Punch 一拳書館、土瓜灣 URBAN SPACE 都市空間、灣仔 Art and Culture Outreach｜艺鵠及太子 Hong Kong Book Era 閱讀時代。

書店面積較「二樓書店」還要小，但可以在人來人往的商場擁有此等空間，夫復何求？

同一空間，不同角落，書種氛圍大不同，我特別鍾情一拳書館的主題書架 - 「這個世界會好嗎？」展示了一系列繪本，命題直接，內容正面，每一本都想據為己有。

書本以外，也擺放了少量精品，我看上了那人手製造的書套系列，藍色雅緻黃色繽紛，舉旗不下，選擇困難。

那天藉午飯時段之便，隨意一逛，來不及逐一翻閱，找天會再來，歇一歇，安安心。過去與未來都不重要，好好的，活在當下 ……