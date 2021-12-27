  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
綠路閑人
健康大晒健康解「迷」健康快車欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

27/12/2021

冬天暖身不止一味羊腩煲！DIY「上湯烤焗羊髀」！焦香酥脆羊味濃郁（附食譜）

#驅寒 #補氣血 #冬日美食 #暖身 #識食 #冬天 #羊肉 #上湯烤焗羊髀
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • lolo

    lolo

    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    本欄逢周五更新

    綠路閑人

Photo: 由作者提供

　　羊肉味甘性溫，入脾、腎經，口感鮮美，肉厚不膩，容易消化，冬天吃羊進補乃北方人的生活日常，我們處身南方，入冬後適量吃點羊也不錯。中醫認為羊肉有助溫補氣血暖身驅寒，西方醫學則強調羊肉豐富的蛋白質和礦物質，具補充營養及強健肌肉骨骼的效用。

 

　　前文曾分享清燉炆煮一羊兩食，都是比較中式的食法，上星期跟家人冬至飯局，做了一道上湯烤焗羊髀，為了兼顧各人口味的需要，烹煮前，我作了多角度的考量。

 

　　先考慮爸媽牙力不逮，咀嚼能力已大不如前，我特別配上高湯同焗，令羊髀在烤焗個半小時後，部份肉質仍可保持多汁鮮嫩。

 

　　另考慮年輕姨甥囝囡在場，薯蓉、磨菇、紅黃甜椒此等配菜，缺一不可。要好吃，必須分開處理，若跟上湯同步烤焗，只會變成一攤雜色泥糊，賣相味道絕不討好。

 

　　下文菜譜分作兩部份：一為羊髀一為配菜，師奶手藝，不專業，純分享。

 

羊髀

材料：紐西蘭羊髀一隻約2kg

 

 

調味料：蒜頭、迷迭香、芥末、蜜糖、油、鹽、黑胡椒、紅酒、上湯、奶油忌廉、薄荷醬

 

做法：

1.   蒜頭去外衣，每瓣切成薄片，以適量鹽、黑胡椒略醃。

 

 

2.   羊髀洗淨，抹乾水份，以小刀割上小坑，不必割太深，足以放入蒜片便可。

 

 

3.   取適量迷迭香、芥末、蜜糖、油、鹽及紅酒，均勻塗抹於整隻羊髀。

 

 

　　4.   把羊髀以錫紙包裹，儲存於雪櫃不少於六小時。

 

　　5.   烤焗前15分鐘取出羊髀稍為回暖，若天氣炎熱，回暖時間5分鐘便足夠。

 

　　6.   中火預熱煎鑊，不用加油，放入羊髀，煎至兩面略呈焦香，注入上湯。

 

 

　　7.   焗爐以180℃ 預熱，放入羊髀連湯同焗45分鐘，取出。

 

　　8.   轉動羊髀底面方向，本來朝下的向上，以湯匙把上湯隨意灑灌於羊髀上約1 - 2分鐘，讓整隻羊髀保持濕潤。

 

 

　　9.   把羊髀連上湯第二次放入180℃ 的焗爐，如果即食的話，焗45分鐘便可。

 

　　10. 若非即食，第二次只焗30分鐘，免羊髀過熟，肉質變得乾硬，但焗好的羊髀須繼續置於焗爐內，借餘熱保溫至羊髀熟透。

 

　　11.把烤焗後剩下來的湯汁肉汁盛起，上桌前注入小鍋，慢火翻熱，試味後，加入適量奶油忌廉略煮，成拌食醬汁。

 

 

備註：

　　烤焗原隻羊髀的最大挑戰是要求調味均勻洽當，我的經驗是情願醃料輕手一點，但醃製時間長一點，讓調味料慢慢滲透至肉質之內。當然這也視乎羊髀的重量大小，以此次2kg的羊髀為例，我是冬至前一天醃製的，足足24小時，所以連羊髀中心部份也相當入味，卻又保存了羊肉的鮮味。

 

配菜

材料：馬鈴薯2個、磨菇隨意及紅、黃甜椒各1

 

 

調味料：牛油、鹽、黑胡椒、奶油忌廉

 

做法：

 

　　1. 馬鈴薯去皮，切件，隔水蒸至徹底軟身，以餐叉壓碎至稀爛，乘熱加入牛油、鹽、奶油忌廉，試味，按個人喜好，自行調整薯蓉的軟滑度，一般來說，越多牛油和奶油忌廉，薯蓉越軟滑，當然馬鈴薯的產地和種類也有一定影響。

 

　　2. 磨菇快速沖洗，以吸水紙抹乾，厚切。紅、黃甜椒洗淨，切小塊。平底鍋內注入牛油，以中火把紅、黃甜椒炒至軟身，加入磨菇同炒3分鐘，以鹽、黑胡椒調味，盛起。

 

　　一切準備就緒便開始擺盤，把部份薯蓉置於大碟中央，放下羊髀，碟旁拌入磨菇、甜椒及餘下的薯蓉。羊髀焦香酥脆的外圍留給年輕有牙力的姨甥囝囡享用，選取羊髀較中心的部份，切成薄片給爸媽，以先前做好的醬汁及薄荷醬醮點拌食。

 

　　對於嘉許，爸媽從來吝嗇，我亦早已習慣，只消看著他倆繼續朝那羊髀下箸，估計這道冬至上湯烤焗羊髀已然合格，掩不住心裡那份小沾沾。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多綠路閑人文章

你可能感興趣

#驅寒 #補氣血 #冬日美食 #暖身 #識食 #冬天 #羊肉 #上湯烤焗羊髀

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk