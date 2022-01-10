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10/01/2022

帶飯返工不愛吃隔夜菜？餸菜選料、配搭、飯盒要講究！私伙帶飯神器、菜單公開

#疫情 #疫症 #帶飯 #健康 #上班族 #打工仔 #帶飯上班族 #飯壺 #翻熱飯餸
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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    本欄逢周五更新

    綠路閑人

Photo: 由作者提供

　　

　　我不愛吃隔夜的剩菜剩飯，每次做飯，材料分量都是剛剛好，但求餐餐清，丁點不剩。如斯精準決絕，原因有三：

 

　　1. 連續兩日重覆吃同樣的餸菜，實在悶死人

　　2. 隔夜餸菜，新鮮度和營養價值相對流失

　　3. 翻熱的餸菜不及現煮現吃那般美味可口

 

　　可想而知，我多麼抗拒自攜午飯返工返學！

 

　　唯有中三那年，同學仔三五成群，相約齊齊帶飯，好讓在午飯時段邊吃邊吹水，說得歡喜，我遂湊熱鬧，整個學期也成為帶飯一族。

 

　　那是1979年的事，當時用的是傳統保溫飯壺，水銀玻璃內膽，下層盛飯、上層容器盛餸。那飯壺好像是香港品牌，外型平實卻配上一身嬌豔色彩，當年覺得相當老套，但窮家孩子，沒條件談時尚。

 

（圖片由作者提供；網絡圖片） 

 

　　猶記當年驚嚇小事一則……

 

　　某個冬日，帶了臘腸蒸飯回校，距離午飯時段尚有半堂課，偏偏飢腸轆轆，按捺不住，俏俏打開飯壺，但求快速吃一口熱飯，豈料飯蓋打開不到三秒，週邊同學紛紛左顧右盼，朝我注目，在那低溫寒冬，熱騰騰的臘腸特別惹味，嚇得我，急急蓋上飯壺，慶幸手腳快，未給老師察覺，我只好狂吞口水撐埋下半堂。

 

　　幾十年過去，近日我舊調重彈玩帶飯，首次自攜飯盒上班，實行前，就飯餸的儲存和翻熱，我有幾項考量：

 

　　- 容器必須輕身，方便攜帶

　　- 避免使用塑膠容器

　　- 避免使用微波爐翻熱

 

　　我的確有點麻麻煩煩，一般飯壺不能滿足我的要求，但天從人願，終於找到我的心頭好！

 

 

　　那是一個便攜式的多用途迷你雙層蒸煮飯盒，不但可以翻熱飯餸，生米煮成熟飯都得，操作簡易，只需注入適量水份，放入食物盒，接駁電源，按開關鍵蒸煮即可，過熱或水量不足，蒸煮飯盒會自動關機。

 

 

此蒸煮盒提供兩個不鏽鋼食物容器，一為單格一為雙格，讓我可以把乾濕的餸菜和米飯分開儲存；因為是雙層設計，內附蒸架，可以同一時間翻熱兩盒食物。

 

 

　　用具找對了，我即開始為餸菜籌謀，要餸菜經翻熱處理後仍有七、八成好吃，必須花點心思：

 

　　- 我會特別為帶飯而另備餸菜，而非留起吃一晚的剩菜

　　- 選擇一些耐煮的食物，再次翻熱時也不會令餸菜變形變味變質地

　　- 烹煮蔬菜時，盡量只煮至八成熟，以免煮過了頭，翻熱時便變得霉霉爛爛

　　- 設定簡單的食譜，食材預先處理好，每天早起15分鐘才烹煮

 

　　投身「帶飯上班族」轉眼三星期，這裡隨意分享幾道飯餐，每一道都配上不同產地的米，好讓自己可以進一步了解，那一區的米比較適合帶飯翻熱。

 

（牛油大磨菇大白菜伴三文魚薯蓉配日本愛知縣無洗米）

（吞那魚伴清炒秋葵洋蔥配日本茨城縣白米）

（臘腸薯餅伴手打豬肉丸炆蘿蔔配台東糙米）

（素腐皮卷伴香草肉碎炆蓮藕配日本北海道七星米）

 

　　不知道自己可以堅持多久，一切有待發掘體會，肯定的是，每天自攜飯盒較上館子省時，午飯剩下來的時間，出外走走，天大地大，空氣、陽光、雨水、清風、白雲、樹木、青草、花朵、飛鳥 …… 都是免費的，盡情欣賞盡情享受。

 

　　日子縱是艱難，何足懼？

 

 

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