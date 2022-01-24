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24/01/2022

陪伴是療癒良方：做「阿四」陪媽媽做蘿蔔糕，辛苦但值得！

#管理 #陪伴家人 #蘿蔔糕 #做蘿蔔糕 #長者 #陪伴 #老人家 #療癒
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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    本欄逢周五更新

    綠路閑人

Photo: 由作者提供

　　農曆年前的兩、三星期，老媽總是埋頭苦幹做蘿蔔糕，這是她十多年來的指定活動，因為她愛吃？非也！事實上，她每年出錢出力做出來的成品，都是送給親朋。

 

　　忠心鐵粉首推她的三個乖孫，亦即是我的姨甥仔女，基本消費是每人一底，妹夫妹妹也不是省油的燈，還有一批他們教會的牧師和教友，整合起來，每年老媽要做的蘿蔔糕，都有一定數量。

 

　　究竟老媽做的蘿蔔糕有多好吃？坦白講，我會以「整體質素並不穩定但保證足料新鮮」來形容。

 

　　質素不穩的原因，在於老媽從來不會記下材料分量和調味比例，完全隨喜的結果就是偶爾過鹹或過淡、偶爾水太多或粉太少，諸如此類。這一點，我跟老媽倒是相似，愛自煮同時又要自主，不愛跟食譜行事的結果，就是成品質素不穩。

 

　　話雖如此，好好醜醜，親朋戚友，每年都是讚不絕口！就是這股動力，令老媽毫不計較全情投入，年復年，蒸完一底又一底。

 

 　可惜這位老友記已經70有4，無論年輕時多幹練，事到如今，不認不認還須認，一個人捧住十幾二十斤的蘿蔔由街市返家，已然是一項挑戰，還有一大堆事前的準備功夫、蒸煮期間的勞神守候和事後的清洗工作等等，心有餘而力不足，獨力難撐乃是事實。

 

　　以往我的工作實在太忙，營營役役，沒一刻閑暇，近年終於輕鬆點，今次扮乖，自動請纓，當老媽的「阿四」，決心陪她由朝玩到晚。

 

　　明明約好她14/1星期五早上七時在某處集合，一起買材料，她腦裡卻只記著「星期五」三粒字，一不留神，竟提早了一星期，即7/1於相約處等候。

 

　　老媽獨自呆站街角45分鐘才致電給我，當時我仍大被蒙頭，躺在床上，收到來電一刻，九秒九刷牙洗臉換衫，飛車直達她跟前。

 

　　後悔自己安排不夠妥貼，學乖了，保證歷史不會重演！

 

 　回說這趟「阿四之旅」，首要任務當然是選購蘿蔔，老媽不是那些在街市左轉右轉的人，一步踏進相熟菜檔，不消幾分鐘，蘿蔔已揀好，共十八斤。接著還要購買粘米粉、臘腸、臘肉、蝦米、冬菇、瑤柱等等。

 

　　實在無法想像，此等重量的材料，往昔她跟老爸究竟要分多少日、多少次購買？

 

 

　　返家後，隨即捲起衣袖 ……

　　- 蝦米浸泡至軟身

　　- 瑤柱浸泡至軟身，拆絲

 

 

　　- 冬菇洗淨去蒂，浸泡至軟身，切粒

 

 

　　- 臘腸、臘肉汆水去油後，隔水蒸至軟身，切粒

 

 

　　把配料浸浸切切、爆香、待涼，再埋首處理蘿蔔的清洗、刨皮、切條、刨絲、略煮、待涼、拌入粘米粉、攪成蘿蔔粉漿 …… 光是預備工作，已搞了幾小時。

 

 

　　之後還要把配料跟蘿蔔粉漿拌勻，灌入糕盤，隔水蒸 45至 60分鐘，每次蒸兩、三底，十底八底需要分開多次才完成。

 

 

　　就這樣忙裡忙外，連午飯也沒吃，但爸媽很是歡喜！

 

　　作為製作總監，老媽坐定定口述指揮，我這位「阿四」，極其乖巧，唯命是從，老爸不用支援，在旁閱報，樂得清閑。二人笑言：「下年都要靠你幫手啦！」

 

　　大功告成，右手痠軟，雙足疲憊，但見兩老一刻從容，自覺一切都值得。

 

　　抱歉本文並非分享蘿蔔糕的製作過程，亦不會提供任何食譜，反正文首已說：老媽做糕不按譜，沒甚麼參考價值。

 

　　為此記下一筆，只是提醒自己，陪伴是最溫柔的療癒良方，做糕只是藉口，陪伴才是重點，不獨是對待別人，自利利他，自身同樣得到療癒，一舉兩得。

 

 

 

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