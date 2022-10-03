【路路愛自煮】日本無洗米這樣才好吃

整體市場氣氛差，有目共睹，股市樓市首當其衝，避無可避，沒有人希望見到經濟下滑，但世事世情如潮水漲退，有上就有落，有升必有跌，此乃自然定律，鬥不過，也不可能靠一己意志，扭轉乾坤，暫且退一步，順勢而行，從逆境中尋找機遇。

路路乃師奶仔，談不上大智慧，終日忙裡忙外，都是柴米油鹽等生活瑣事，經濟差，逆境求存的絕招，就是密切關注超市小店的減價促銷貨品，運氣好，隨時遇到開心大發現。

常逛的超市，一直有日本米出售，舊文提及的多款日本米，都是趁減價時入貨，但折扣不外乎九折或八八折。早前例行「巡舖」，嚇一跳，整個貨架的日本米全線大割價，其中如2kg裝的北海道無洗米，原價$160，現售$60，低至近乎三七折。

「日本米銷情不濟，散了這批貨便不會再入。」店長如是解說。

乖乖不得了，先下手為強，即時鎖定幾款常吃及另外幾款一直很想試吃的米種，掃8包，每包2kg，翌日再出動，又掃6包，同樣每包2kg。

（圖片由作者提供）

雖說外子跟我都是超級「大飯桶」，無米不歡，但二人家庭食量始終有限，入貨也不可太瘋狂，何況，米還是新的好吃，存放太久便錯過了米粒的最佳狀態，嘗不到箇中的真滋味。

粗略一計，兩天合共購入日本米14包，假設每包均一價@$160，現折實@$60，路路兩天即慳了$1,400，逆向思維，面對市道低迷！雖然負責扛那28kg日本米的外子不停笑說：「此乃辛苦錢，唔易賺！」

（圖片由作者提供）

「煮靚飯，用靚米」乃舊式的賣米廣告口號，靚米在手，究竟怎樣貯存？怎樣煮？怎樣吃才最理想呢？綜合這大半年宅在家裡「喪自煮」的經驗，路路歸納了10個小步驟如下，並特別以剛購入的日本無洗米作示範。

關於無洗米，快速講兩句：這是一種經過特別打磨處理的白米，目的是碾掉米糠，避免白米存放過久而酸化，產生異味。

照舊未入正題先利申：這不是廣告，純粹真心分享，但煮飯如做人，各師各法，沒一套絕對準則，自己感覺良好就是最好！

食靚飯10個小步驟

1. 貯存

未煮飯，先講米的貯存。白米易吸味，未開封前，先預備清潔乾爽的密封容器以作貯存，盡量置於陰涼不受潮、陽光不直照的地方。

2. 水

本篇講煮靚飯，煮飯用的水自然有點講究，自來水多含氯氣，路路從來不會直接取用，其實淨化水質的天然方法極多，最基本就是找來一個大大的闊口陶製器皿，盛滿自來水，內放幾片竹炭，蓋上，就這樣閒置一、兩天，待那股氯氣略為消減，才用來煲水煲湯煮飯洗菜。

3. 洗米

「無洗米」顧名思義就是不用清洗直接烹煮，但師奶「包頂頸」，無論如何都要沖洗一轉，但不必出力搓揉，只求沖掉表面的塵垢。

（圖片由作者提供）

4. 用水量

白米和水的比例，頗視乎個人口味，但煮日本米的用水量，應該較煮其他白米為高，如平常米水比例為 1 : 1.2，煮日本米可能要1 : 1.5。閑人可以此比例作參考，自行多試幾次，即可調校出完全切合個人口感的黃金比例。

5. 浸泡

「浸泡」是煮日本米的必經過程，做法就是煮飯前，把米浸在水裡一段時間，好讓米粒吸收足夠水份才正式加熱烹煮。一般浸泡需時30 - 45分鐘，甚至1 - 2 小時，視乎產地和米種，大部分米袋包裝背頁都印上清晰指引。

（圖片由作者提供）

6. 攪拌

生米已成熟飯，一切準備就緒，米飯煮好後，不要即時食用，必須把米飯打鬆，讓飯粒均勻受熱，底層的濕氣略散，再蓋上。

7. 閒置靜待

米飯打鬆後，還得稍作忍耐，由得整鍋白飯閒置電飯煲內10分鐘，這樣煮出來的白飯，粒粒圓渾飽滿、晶瑩剔透，極具咬口。

8. 盛飯

盛飯時盡量輕手，不要把飯粒牢牢壓下，要令飯粒和飯粒之間保持少量空間，這樣的飯粒吃起來才鬆軟煙韌。

（圖片由作者提供）

9. 吃飯

入鄉隨俗，既然吃日本米，就該跟隨日本人的吃飯模樣，以筷子把米飯「夾」起來送進嘴裡，而不是狼吞虎嚥亂七八糟的「扒飯」。這不只關乎食相失禮，亦因日本米較黏，以筷子一小口一小口的端起來吃，相對容易。

（圖片由作者提供）

10. 剩飯

食飯講求米氣，現煮現食乃最佳享受，萬一真的多煮了，剩飯可以密封容器貯存，置於雪櫃，隔一、兩天加點配料翻熱，即可大變身，這方面，下星期再作分享。