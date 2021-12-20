  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

20/12/2021

趴睡、側睡易有皺紋！針灸+DIY美肌飲品，潤肺補脾減紋逆齡！（附食譜）

#健康小tips #逆齡 #美肌 #抗氧化 #中醫 #皺紋 #針灸 #美肌茶療 #美肌食療 #趴睡 #健康 #側睡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　不論男女，皺紋愈多愈顯老。有中醫師表示，除了表情習慣、衰老、遺傳因素等可引起皺紋外，長期睡姿不當，如趴睡、側睡，原來亦會加劇皺紋形成，有機會令法令紋、魚尾紋、嘴角紋增加，即使用絲質枕頭套及被單亦難避免，提醒養成仰臥習慣，另外，可以針灸令肌膚恢復彈性，並透過飲食滋陰潤肺，達致逆齡減紋。

 

註冊中醫師何慧欣

 

　　註冊中醫師何慧欣表示，皺紋的成因主要是表情習慣、衰老、遺傳因素影響，可分為動態紋及靜態紋。動態紋是由表情而起，例如大笑時會出現短暫的魚尾紋、法令紋等，若經常反覆出現，便會變成靜態紋不能消散。一般25歲以後，皮膚組織開始鬆弛及老化，骨膠原亦會逐漸流失，因衰老形成的皺紋多集中在面部的中下部，如法令紋、木偶紋等。

 

中醫指側睡時因壓力集中在顴骨及面部下方，會加深魚尾紋。

 

　　她續說，睡眠時間佔人生中約三分一時間，一些錯誤睡姿都會加劇面部皺紋形成，提醒趴睡可令面部中央產生皺紋，包括法令紋、嘴角紋，而側睡時因壓力集中在顴骨及面部下方，則會加深魚尾紋。對於使用絲質枕頭套及被單能否緩解皺紋形成，她稱使用柔軟的床上用品，確實可減少因趴睡或側睡時出現的表面皮膚壓力性紋理，但若是長期反覆的壓迫，則難以避免皺紋產生。

 

常熬夜面容早衰

 

　　她又指，近年愈來愈多年輕人士求診，曾有26歲患者因經常熬夜及吸煙，已出現嚴重的法令紋，令她顯得較蒼老，面容有早衰情況。

 

　　她表示，全身部位只得面部有筋膜層，為真皮層下的深層組織，負責連接脂肪皮下組織及面部肌肉的主要橋樑，是一層結締組織薄膜支撑着面部皮膚。一旦筋膜層鬆弛，便會出現面部下垂，產生皺紋。中醫會利用針灸，於頭及面部特定穴位、不同的深度施針及埋線，包括筋膜層、肌肉組織，以針的調氣及刺激，恢復自身筋膜層及面部肌肉的彈性及張力，包括可改善法令紋的迎香穴、巨髎穴；改善魚尾紋的瞳子髎穴、承泣穴。

 

忌吃生冷甜辣煎炸

 

　　中醫認為女性要保養肌膚，首要注重脾胃功能，若脾胃功能差，可致氣血虛弱，皮膚不受滋養會變得鬆弛、面部蒼白，建議避免進食生冷、寒涼、過於甜膩、辛辣、煎炸食物。而白色入肺，肺主皮毛，改善皮膚狀態要由滋陰潤肺入手，淮山及百合均能入肺經，有補肺養陰的功效；茯苓、淮山、薏米則可健脾利濕，去除面部黃氣，加強脾胃功能，幫助益氣生血，令面色透白紅潤有光澤。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #逆齡 #美肌 #抗氧化 #中醫 #皺紋 #針灸 #美肌茶療 #美肌食療 #趴睡 #健康 #側睡

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk