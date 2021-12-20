趴睡、側睡易有皺紋！針灸+DIY美肌飲品，潤肺補脾減紋逆齡！（附食譜）

不論男女，皺紋愈多愈顯老。有中醫師表示，除了表情習慣、衰老、遺傳因素等可引起皺紋外，長期睡姿不當，如趴睡、側睡，原來亦會加劇皺紋形成，有機會令法令紋、魚尾紋、嘴角紋增加，即使用絲質枕頭套及被單亦難避免，提醒養成仰臥習慣，另外，可以針灸令肌膚恢復彈性，並透過飲食滋陰潤肺，達致逆齡減紋。

註冊中醫師何慧欣

註冊中醫師何慧欣表示，皺紋的成因主要是表情習慣、衰老、遺傳因素影響，可分為動態紋及靜態紋。動態紋是由表情而起，例如大笑時會出現短暫的魚尾紋、法令紋等，若經常反覆出現，便會變成靜態紋不能消散。一般25歲以後，皮膚組織開始鬆弛及老化，骨膠原亦會逐漸流失，因衰老形成的皺紋多集中在面部的中下部，如法令紋、木偶紋等。

中醫指側睡時因壓力集中在顴骨及面部下方，會加深魚尾紋。

她續說，睡眠時間佔人生中約三分一時間，一些錯誤睡姿都會加劇面部皺紋形成，提醒趴睡可令面部中央產生皺紋，包括法令紋、嘴角紋，而側睡時因壓力集中在顴骨及面部下方，則會加深魚尾紋。對於使用絲質枕頭套及被單能否緩解皺紋形成，她稱使用柔軟的床上用品，確實可減少因趴睡或側睡時出現的表面皮膚壓力性紋理，但若是長期反覆的壓迫，則難以避免皺紋產生。

常熬夜面容早衰

她又指，近年愈來愈多年輕人士求診，曾有26歲患者因經常熬夜及吸煙，已出現嚴重的法令紋，令她顯得較蒼老，面容有早衰情況。

她表示，全身部位只得面部有筋膜層，為真皮層下的深層組織，負責連接脂肪皮下組織及面部肌肉的主要橋樑，是一層結締組織薄膜支撑着面部皮膚。一旦筋膜層鬆弛，便會出現面部下垂，產生皺紋。中醫會利用針灸，於頭及面部特定穴位、不同的深度施針及埋線，包括筋膜層、肌肉組織，以針的調氣及刺激，恢復自身筋膜層及面部肌肉的彈性及張力，包括可改善法令紋的迎香穴、巨髎穴；改善魚尾紋的瞳子髎穴、承泣穴。

忌吃生冷甜辣煎炸

中醫認為女性要保養肌膚，首要注重脾胃功能，若脾胃功能差，可致氣血虛弱，皮膚不受滋養會變得鬆弛、面部蒼白，建議避免進食生冷、寒涼、過於甜膩、辛辣、煎炸食物。而白色入肺，肺主皮毛，改善皮膚狀態要由滋陰潤肺入手，淮山及百合均能入肺經，有補肺養陰的功效；茯苓、淮山、薏米則可健脾利濕，去除面部黃氣，加強脾胃功能，幫助益氣生血，令面色透白紅潤有光澤。