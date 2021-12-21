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21/12/2021

老是常失眠？瑞典研究：蓋厚被可促進睡覺「條件反射」，有助入睡！真唔真？

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　　失眠問題困擾不少都市人，精神科專科醫生指，作息不定時、工作壓力等均是導致失眠的因素。瑞典曾有研究指，蓋上厚被睡覺，可減少一半失眠機率。精神科醫生認為，蓋上厚被或能觸發要睡覺的「條件反射」，或令人較易入睡。另提醒睡前不應使用手機或電腦等會釋放藍光的裝置，以免影響入睡。

 

丁錫全醫生

 

　　精神科專科醫生丁錫全指，平均每百人當中便有約30人有失眠情況，失眠會導致精神不足、煩燥及更易緊張，除了影響工作或學習，持續失眠更可引發抑鬱。他續說，人體本身有一個生理時鐘，例如會定時分泌「褪黑激素」等睡眠荷爾蒙，「若睡覺不定時，就會影響睡眠周期。」此外，居住的地方也可能影響睡眠質素，像住在較南或較北地區，如阿拉斯加或北歐地區的人會較易失眠，「因為這些地方在夏季日照時間長，晚上10時的天色仍明亮，相反，冬季時下午4時已入黑。」

 

　　瑞典有醫學院曾進行研究，觀察了120人的4星期睡眠情況，發現近6成蓋厚被毯睡覺的人，失眠程度會減少一半，研究員認為使用較重被毯較易入睡，是因為重被毯可作為一種深層壓力刺激全身不同部分，刺激觸覺和肌肉、關節的感覺，做到類似在穴位按壓的效果。

 

睡前免用釋放藍光裝置

 

　　丁錫全醫生認為，蓋上適當重量的被毯有助加強入睡時的安全感，「蓋上厚被就會令人出現『真的要蓋被睡覺』的條件反射，令人較易入睡。」

 

　　他說，如要睡得好，更重要是有合適的環境，如光線和寢具舒適度會影響睡眠質素；同時應避免在睡前一兩個小時使用手機或電腦等會釋放藍光的裝置，因藍光會干擾褪黑激素的分泌，導致失眠的機會率亦會大增。

 

 

轉載自: 晴報

 

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