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23/12/2021

浸大研發兩款中藥：一款治便秘勝瀉藥、藥效時間長！另一款紓緩結腸炎出血、腹痛

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　　目前慢性便秘及潰瘍性結腸炎，仍未有根治方法，藥效有限且容易復發。浸大的「中藥創新研發中心」正研發兩款中藥，臨床研究顯示，服藥後可較現時的一線便秘藥，延長療效8星期，亦發現可紓緩潰瘍性結腸炎的出血、腹痛等症狀，減低副作用。

 

浸大「中藥創新研發中心」設6個平台，為個別中藥配方進行臨床前及臨床研究。圖右為卞兆祥。

 

　　中藥創新研發中心總裁卞兆祥表示，現時有50%慢性特發性便秘患者，對現有的治療不完全滿意，「服藥後依然每星期只大便1至2次」，中心研發的新藥「CDD-2101」，是以傳統古方、共6種藥材煉製，包括主要藥材火麻仁，為針對腸易激綜合症患者，包括明顯肚痛及嚴重便秘，以及長期服藥引起的便秘問題而設，屬於植物藥。

 

 

　　他續說，目前治療便秘的一線藥物為「番瀉葉苷」提取物製成的瀉藥，根據過往的臨床研究顯示，服用新藥與「番瀉葉苷」作比較，停藥後「番瀉葉苷」的藥效迅即失效，而新藥則可延長藥效8星期。

 

延藥效減副作用

 

　　他又指，另一新藥「CDD-2103」，內含黨參等9種藥材的中草藥，用於紓緩慢性潰瘍性結腸炎。他指，潰瘍性結腸炎是自身免疫系統疾病，患者會腹痛、腹瀉、腸出血情況，易誘發腸穿孔、發燒、貧血，惟目前主要以生物製劑、類固醇等治療，雖然療效快，但副作用大，容易復發令患者病情反覆，新藥則可紓緩有關問題，達致止血、消炎、止痛的功效，穩定病情。

 

 

申臨床試驗 未知何時推

 

　　中藥創新研發中心獲創新科技署資助的「InnoHK」項目之一，資助額達2.5億元。卞兆祥表示，兩款新藥現正進行臨床前研究，期望在5年內分別申請到美國食品藥物管理局、及國家藥品監管管理局的臨床試驗，再開展臨床試驗，難言何時可推出市面，望能做到售價「親民」。

 

　　該中心設有6個平台，包括「臨床數據科學研究組」、「腸道菌群與代謝研究組」、「免疫及腸道炎症研究組」、「中藥藥學研究組」、「人工智慧驅動藥物開發研究組」及「藥品註冊申請組」，為個別中藥配方進行臨床前及臨床研究。

 

 

轉載自: 晴報

 

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