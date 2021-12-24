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24/12/2021

中大研究：膀胱癌患者使用微創手術於體內重建尿路，減出血、加快康復！

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　　膀胱癌是全球第11位常見癌症，且復發機會高，嚴重患者或因腫瘤深入膀胱肌肉層，需進行「機械人輔助根治性全膀胱切除術」（RARC）。現時切除術雖能以微創方式進行，惟替病人重建尿路時，往往仍需做開放式的體外重建手術（ECUD），令康復過程漫長。中大醫學院領導研究發現，使用體內重建微創手術（ICUD），術後出血量較體外重建大減22%，病人住院時間亦減12%，無增加併發症風險，有患者術後一周已可出院。

 

　　現時膀胱癌患者，在切除膀胱後，需進行進一步尿路重建手術，如重建一個「新膀胱」。中大醫學院領導的「亞洲RARC聯盟」比較傳統ECUD與ICUD之術後情況，研究結果已學術期刊《Annals of Surgical Oncology》發表。

 

失血量 併發症風險俱減

 

張源津（左）指，重建尿路後可選擇造泌尿造口（俗稱揹尿袋），或利用小腸重造新的膀胱。

 

　　中大醫學院外科學系泌尿外科組助理教授張源津解釋，研究分析556個在2007年至2020年於亞洲9個泌尿中心，包括中國、日本、泰國等地的病例，結果發現，雖然體內重建術需時約6小時，較體外重建多約30分鐘，但病人失血量僅423.1毫升，較體外重建少22%；且住院日數平均為15.7日，亦較體外的17.81日少；且無增加併發症風險，尤其是尿道收縮、駁口滲漏等嚴重併發症風險，反而減低2.4個百分點。

 

　　張補充，重建尿路後可選擇造泌尿造口（俗稱揹尿袋），或利用小腸重造新的膀胱，前者會影響外觀，但安全性強；後者因需截取60厘米小腸，或衍生其他併發症，且新膀胱因有腸細胞具有吸收能力，或會吸取更多尿液毒素，故需腎功能較強者才能進行；另新膀胱不懂自行收縮，術後要再訓練才能順利排尿。

 

有患者1周已可出院

 

中大團隊指，「無痛血尿」是膀胱癌一大先兆，反而有痛感的血尿，多屬尿道炎等感染問題所致。

 

　　61歲退休人士張志鵬因踏單車4小時後出現血尿，「當時屙到成個尿兜是血，場面嚇人，但1、2日後問題有改善，且無痛楚，一般人可能就咁忽略咗。」但他本身有高血壓，需定期覆診，告知醫生情況後即做詳細檢查，始知膀胱早有3個腫瘤，因腫瘤深入肌肉層，張在今年7月入院做切除及體內重建，住院僅1周已可出院，術後以泌尿造口排尿，健康亦轉佳，他笑言︰「醫生話不用戒口，反而太太乜都要我戒，現時只比之前飲少了汽水。」

 

 

轉載自: 晴報

 

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