  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

29/12/2021

行路易氣喘？或患罕見栓塞性肺高壓！長達1年才能確診！體力變差、疲倦、呼吸困難屬初期病徵？

#健康小tips #健康 #氣喘 #體力差 #罕見病 #慢性血栓栓塞性肺高壓 #栓塞性肺高壓 #咳血 #肺動脈內膜切除手術 #sGC刺激劑 #頭暈 #下肢水腫
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　走路時氣喘或體力變差，可能是患上罕見病慢性血栓栓塞性肺高壓的先兆。有專科醫生表示，患病初期症狀與上呼吸道感染相似，且無特別病徵，平均要花1年才能斷症，若未有接受適當治療，5年存活率低至10%，現時除了做手術外，可服用刺激劑改善運動力及病情，有研究顯示6年存活率可達80%。

 

黃加霖醫生

 

　　心臟科專科醫生黃加霖表示，栓塞性肺高壓屬其中一類肺高壓，患者因肺動脈管腔內形成血栓及纖維性狹窄，導致肺動脈阻塞，而隨著血管栓塞後的變化，其肺血管壓力會慢慢增加，呼吸困難的症狀會愈來愈嚴重，甚至引發右心衰竭而死亡。目前醫學界認為，栓塞性肺高壓成因與肺部大血管的栓塞有關，急性肺栓塞是誘發栓塞性肺高壓的常見成因，佔所有病例中約75%。

 

　　他表示，一般發病年齡較年長，初期最常見的症狀是體力變差、疲倦、呼吸困難，及後隨著病情惡化，會感到胸部不適、昏厥、咳血、頭暈或下肢水腫等，其後患者的右心室搏動會愈趨明顯、三尖瓣或肺動脈瓣閉鎖不全、心雜音或肝腫大等，若未接受適當治療，5年存活率或低至10%。

 

新藥改善存活率

 

　　黃醫生直言，由於患病初期無特定病徵，平均每名患者需花超過12個月才能確診，「我們有時會遇到出現懷疑病徵數年、甚至10年的患者，才能得到正確的診斷。」他指，肺動脈內膜切除手術（PEA）是現時首選的治療方法，惟患者若血栓塞位置或病情影響，未必可承受開胸手術，則無法施手術。

 

　　他又稱，近年研製出的sGC刺激劑，可為無法施手術及術後復發的患者帶來改善，有研究顯示服藥後，患者的運動能力持續改善達2年，1年及2年的存活率分別為97%及93%，6年存活率亦達80%。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #氣喘 #體力差 #罕見病 #慢性血栓栓塞性肺高壓 #栓塞性肺高壓 #咳血 #肺動脈內膜切除手術 #sGC刺激劑 #頭暈 #下肢水腫

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk