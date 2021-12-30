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30/12/2021

銀屑病連鎖效應影響可礙一生！新療法逾8成患者改善病情

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　　一旦確診銀屑病，它會伴隨患者一生，其中一個病發高峰是青年至中年階段，患者需要帶著銀屑病，走進一個個人生重要關卡，例如升學進修、畢業求職、成家立室等。但在以往傳統銀屑病治療沒法長期控制病情下，這些關卡往往充滿挫折，患者的人生就如被銀屑病「支配」，結果負面影響產生連鎖效應，或令患者整個人生受累。有皮膚科專科醫生指，醫學上會稱這些影響為「累積生活障礙」，幸好目前有新型治療可以長期穩定控制病情，令銀屑病「隱形」，為患者人生帶來希望。

 

皮膚科專科陳厚毅醫生

 

　　銀屑病沒有傳染性，是一種長期、免疫系統失調致自我攻擊的皮膚疾病，目前暫未有根治方法。皮膚科專科陳厚毅醫生說︰「與糖尿病等長期病患一樣，銀屑病也需要長期而有效的控制，但銀屑病是一種非常影響外觀的疾病，所以銀屑病為患者帶來的影響遠遠不只是生理問題。」

 

病情愈嚴重 礙社交損情緒

 

　　銀屑病患者的皮膚表面會有紅疹，表面有一層灰色皮屑，頭皮、髮際、手肘、膝蓋也是常見的發病位置，患者輕撥頭髮也會令皮屑飄落，帶來極大不便。一位現年29歲、任職律師的女患者，十多年前已確診銀屑病，她因為身體多處的皮屑問題一年四季也穿著長袖衣物，但頭皮位置始終難以覆蓋，令她常以工作為由推卻大部分社交活動，性格變得內向。初時她曾以類固醇藥物治療但成效不彰，因此並沒有持續接受治療。

 

新療法改善病情 副作用少

 

銀屑病需要長期而有效的控制，以減少影響患者生活。

 

　　陳厚毅醫生說，以上個案正正是一個典型例子，說明銀屑病的影響並非單一，而是如骨牌般，一關影響一關，形成「累積生活障礙」。

 

　　「當病情愈嚴重、患者社交愈少、情緒愈差、性格可能會變得更內向。臨床上，類似個案比比皆是，如不及時扭轉情況，長此下去患者的事業可能會遇上挫折、影響朋輩同事關係、甚至難以結識伴侶，影響往後人生。」陳厚毅醫生續說。

 

　　因此，銀屑病並不僅僅是皮膚問題。近年醫學界也有留意到銀屑病對患者的影響，最新的治療能夠針對體內發炎因子，抑制發炎反應，而且副作用較少，中至嚴重程度的患者也適合使用。

 

 　陳厚毅醫生引述最新研究數字︰「有臨床研究顯示，患者連續使用新型治療196周後，八成三仍可維持九成改善，逾半人更可完全改善，患者生活如常，減少累積生活障礙。」

 

 　正如上文提到的女患者，接受了新型治療後，生活不再受銀屑病困擾，不需要再以長袖衣物包覆著自己，更開心的是她重拾自信，回復正常社交，更結識到男朋友，生活質素與常人無異。

 

 

轉載自: 晴報

 

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