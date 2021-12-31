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31/12/2021

中大、泰國及新加坡醫院共同研發！止血粉有效遏止上消化道出血，9成患者病情受控！

#健康小tips #健康 #止血粉 #TC-325 #上消化道出血 #中大醫學院 #泰國朱拉隆功國王紀念大學醫院 #新加坡樟宜綜合醫院
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　　止血粉不但可用來治療割損刀傷，原來對遏止上消化道出血亦有效用。中大醫學院與泰國、新加坡醫院聯合研究發現，特製止血粉TC-325能有效控制上消化道出血，9成患者使用後30日內出血情況受控，效果與標準的止血鉗、熱凝止血和離子電凝止血相若，能作為第一線內鏡治療方法。

 

中大研究團隊的成員包括中大醫學院外科學系系主任劉潤皇教授

 

　　中大早前與泰國朱拉隆功國王紀念大學醫院、新加坡樟宜綜合醫院進行共同研究，從3地挑選224名上消化道出血患者，並安排111人用TC-325治療，剩下113人則進行標準治療，結果發現TC-325組別中90%人的內出血情況在30日內受控，較標準治療組的81%更高。

 

中大研究 9成患者病情受控

 

　　而30天內需要額外介入治療者，亦僅佔7%，較標準組少2個百分點。同時TC-325組的患者復發較少，僅9人在首次治療後復發，比標準組少1人。

 

　　研究團隊表示，上消化道出血為最常見的急症之一，香港每10萬名成年人便有約130人發病，會導致吐血、血便等問題。過去標準治療包括使用止血鉗，或對消化性潰瘍作接觸性熱凝，以及對彌漫性血管病變和腫瘤進行離子電凝。而止血粉TC-325的優勢，在於技術上易於應用，當中的矽酸鋁黏土成分與血液接觸時，會在出血部分形成黏性屏障止血，特別適用於面積較大的瀰漫性滲出性出血，例如腸胃癌腫瘤出血。

 

可作一線內鏡治療方法

 

　　團隊又指，今次是全球首個有足夠案例，全面比較TC-325與標準治療成效的隨機臨床研究，證明止血粉可作為第一線內鏡治療方法。相關研究已刊於醫學期刊《內科學年鑒》。

 

 

轉載自: 晴報

 

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