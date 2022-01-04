非吸煙者患肺癌個案增！逾4成確診時已晚期，醫生建議高危族掃描篩查減奪命風險

肺癌是本港名列榜首的致命癌症，有調查發現，41%人認為自己不吸煙，所以罹患肺癌機會低，惟有專科醫生指出，近年非吸煙肺癌患者趨增，而且有年輕化趨勢，最年輕個案年僅27歲，加上患病早期症狀與呼吸道感染相似，逾40%患者確診時已屬晚期，提醒愈早診斷存活率愈高，建議有家族病史、45歲或以上的高危人士，以低劑量電腦掃描進行篩查。

現年63歲的蘇先生，4年前確診肺癌，他表示初時有咳嗽，「以為只是傷風咳」，曾向耳鼻喉科醫生求診，照X光亦未有異樣，惟久咳不癒，甚至咳出血絲，最終確診患ALK基因突變的肺癌4期，並已擴散至淋巴及腎上腺。他服用標靶藥半年後，癌細胞更擴散至腦部，需以電療輔助，至今病情穩定。他自言並無吸煙，生活健康亦有做運動，但有家族病史。

4成人不吸煙 以為機率低

肺癌關注計劃「呼吸希望」發起的「看透肺事」調查發現，41%人指自己不吸煙，相信患肺癌機會低。

肺癌關注計劃「呼吸希望」發起的「看透肺事」，早前訪問1,000名18歲或以上市民，結果顯示，63%受訪者認為自己患上肺癌機會低，41%人指自己不吸煙，相信患肺癌機會低，只有10%人曾作肺癌檢測。臨床腫瘤科專科醫生蔡添成表示，早期肺癌並無症狀，只有20%患者是在第一期發現，常見症狀包括久咳不癒、氣促等，患者多數以為是呼吸道感染，因此延誤治療，患初期肺癌，5年存活率可達68%至92%，但末期肺癌的存活率僅少於10%。

他續說，近年非吸煙肺癌患者的人數不斷上升，據統計全球約15%至20%男性肺癌患者，及超過50%女性肺癌患者均沒有吸煙；在東南亞地區，更有近三分一患者為非吸煙人士；患者亦有年輕化趨勢，以往多為50歲以上人士確診，近年下降至30歲至40歲，見過最年輕的患者僅27歲，但醫學上成因不明，「絕大部分患者都有基因突變」。

大部分基因突變 早期難發現

蔡醫生又指，由於早期肺癌較難被發現，胸部X光對肺部小結節的偵測敏感度低，有研究顯示，低劑量電腦掃描篩查肺癌高危人士，可減低死亡率20%，更可偵測到63%肺癌1期患者。

他說，低劑量電腦掃描為無創傷檢查，毋須注射造影劑，輻射量較傳統胸部CT掃描低90%，即使有心臟起博器或人工關節亦不受影響，建議45歲以上、吸煙者、有家族病史等高危人士可作檢查。