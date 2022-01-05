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05/01/2022

轉季敏感易發作！中醫針灸可速退急性濕疹！按合谷穴有效消除面部敏感

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　　天氣轉變尤其容易引起「季節病」，有註冊中醫師指，季節交替時若身體無法快速適應，「底子差」人士更易誘發舊症，如氣虛者易因氣溫轉變，令鼻敏感、咳嗽復發；痰濕者則因濕度變化，令濕疹重現。通過針灸及中藥雙管齊下治療，能快速擊退急性症候，最快20至30分鐘便有效果；想保持「靚靚肌」更可多按合谷穴，以消除面部敏感。

 

 

　　卓健醫療醫務總監（中醫服務）鄭智仁醫師指，大自然的變化與身體關係密切，每當氣候轉變，人的脈象、發病位置亦有不同，例如氣虛者對溫度尤其敏感，如氣虛受寒時，津液會流出體外，造成鼻涕長流的鼻敏感現象；但部分人遇熱才會鼻敏感發作。他續說，濕疹患者亦易因濕度改變而發作︰「濕熱者易在夏天發病，寒濕者則在冬天發作。」

 

　　如想處理急性發作濕疹，鄭醫師推介可用針灸加速療效︰「如發作過程很快，濕疹症狀猛烈，而且又紅又痕，以針灸可針對性在局部位置調節神經系統，若對症可在20至30分鐘內有效果；比起食藥需經消化和吸收更快見效，但一般我們都會雙管齊下。」

 

20至30分鐘內 可以見效

 

　　鄭指，針灸分為瀉法和補法，若屬局部病邪，如有風、濕、熱者，可加強轉針幅度和提針速度，令刺激加強，將病邪更快驅出體外；若本身有臟腑虛損，如脾虛影響體內水液運化，令津液代謝不佳，濕氣積聚至濕疹浮現，則要用針刺補法，「補法運針幅度較輕，刺激較少。」

 

皮膚問題持續多年 未必適用

 

鄭智仁醫師指，常見有病人誤以為艾灸很簡單，自行買艾條點燃刺激穴位，冀助行氣活血，結果反致皮膚灼傷。

 

　　但他提醒，若皮膚問題已持續2、3年未有消退，針灸亦未必能迅速見效︰「尤其是慢性、虛損性疾病，針灸得多未必恢復得好，仍需時間予身體修補。且體質較虛者不能不斷受刺激，否則很易有『暈針』問題。」他續指，因下針需顧及穴位、神經綫和內臟等位置，病人切忌「自行下針」，尤其是肚、腰、背等位置，恐造成嚴重傷害。

 

　　至於三伏天灸則以「冬病夏治、夏病冬治」原理，刺激穴位令人體陰陽平衡，治療鼻敏感、哮喘等症狀。惟因三伏天灸有時間限制，僅能在冬至或夏至時使用，鄭解釋︰「天灸以溫性藥材為主，故在一年中最凍或最熱日子使用效果更佳。」

 

 

轉載自: 晴報

 

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