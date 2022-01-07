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07/01/2022

腎肝脾暗藏老化密碼！中醫：保青春要識護「三臟」！針灸可刺激膠原蛋白增生逆齡？

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　　想保持年輕，首要護「三臟」。有註冊中醫師指，腎肝脾暗藏「老化密碼」，若相關臟腑虛耗，勢加速白髮、皺紋及色斑浮現；而青壯年人尤忌亂吃生冷、煎炸食物，以免損傷脾胃致氣血不足，引發腎精損耗，加快衰老速度；到晚年則最忌熬夜，且要注意保暖，保持氣血暢順，自可減慢骨骼、關節退化。

 

鄭智仁醫師指，隨年齡漸長，體內津液會減少，致陰虛症出現，如女士更年期虛火更厲害，而躁動難入睡，休息不足加速腎氣損耗。

 

　　衰老是怎樣形成的？卓健醫療醫務總監（中醫服務）鄭智仁醫師指，從中醫角度，衰老主要體現在3大方面，一是氣血津液不足或虛損，對肌膚和臟腑的滋潤濡養減弱，易致疲倦、皮膚乾燥、白髮等；二是氣血運行不佳，令營養難輸送到四肢末端及身體各部位，易致皮膚黯啞、關節疼痛等；三是有代謝廢物積聚，如有痰濕瘀血影響代謝機能，易引起肥胖、水腫、色斑等。

 

腎、肝、脾機能差易衰老

 

　　鄭指︰「五臟六腑中，以腎最重要，因其是先天根本，是人體一身陰陽儲存之處，主骨藏精，當腎氣不足，衰老表徵便急速浮現；而肝則有疏通全身之氣的作用，主筋藏血，一旦肝變差，則阻礙氣血運行。」鄭補充「腎主骨，其華在髮」，當腎氣和精血不足，便易有脫髮、白髮，「成個人會腰痠背痛，易骨骼退化和關節痛，精神狀態亦會變差。」

 

　　至於脾胃是後天根本，「脾胃是身體氣血生成來源，當人吃了食物，便需靠脾胃轉化、運化為身體所需氣血；若氣血不足，自然令身體整體機能下降。」

 

　　按人一生計算，青壯年時腎氣最旺，晚年腎氣才逐漸減少，故青壯年時比起強腎，應更重視保養脾胃。鄭指，青年若愛亂吃生冷、冰凍、煎炸、肥膩食物，勢增體內濕氣，加重脾胃化濕負擔，影響氣血生成，「當氣血長久不足，便削弱腎精，面色亦欠紅潤。待中老年腎氣自然下降時，脾胃差者看起來會較旁人更虛弱和面色萎黃暗啞。曾有30、40歲病人，因脾胃差，致肌膚暗黑且多色斑，乍看如50、60歲。」鄭建議年輕人亦要多運動，增加出汗，「現代人常坐冷氣房，令氣血生成不佳。」

 

 

青壯年減吃生冷 晚年忌夜瞓

 

　　步入老年，為保腎氣，尤要注重休息。鄭指，長者最忌夜瞓，免加速腎氣消耗，同時應注意保暖，避免腰和膝蓋受寒，「保暖促使氣血運行順暢，再配合適當運動，鬆動筋骨，自然青春常駐。」他續指，補肝腎可避免骨質疏鬆，減少骨折風險，「一旦需臥床養骨，傷口感染和肌肉退化風險便增加，易令人急速老化。」

 

　　調理方面，除以中藥補身體，針灸亦是一法。鄭指，中醫可用針灸刺激穴位，刺激局部膠原蛋白增生，提升肌膚彈性，看起來更光滑年輕，達「逆齡」效果。

 

 

轉載自: 晴報

 

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