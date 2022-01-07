40歲後每年流失1%骨膠原！營養師：吃雞腳可補充？錯！保持皮膚彈性靠呢5招！

要保持皮膚年輕，不少人會聯想到骨膠原，有營養師指，骨膠原（又稱膠原蛋白）是蛋白質的一種，會隨年紀增長而流失，40歲以後每年流失約1%膠原蛋白，如想透過飲食維持膠原蛋白水平，建議每日吃5至8両肉，並攝取足夠維他命C，戒煙酒及減少攝取糖份，及做好防曬也可減慢流失。

英國註冊營養師黃翠萍

英國註冊營養師黃翠萍指，膠原蛋白佔人體整體蛋白質約2至3成，在皮膚、關節、骨骼、多個器官甚至血管都能找到，其主要成分是蛋白質，「人體消化吸收（蛋白質）後，會將其分解為胺基酸，再合成為膠原蛋白和不同蛋白質給身體使用」，但身體會自行決定怎樣運用它們，「例如剛做完運動，身體如認為肌肉消耗大，便會用來補充肌肉的蛋白。」

她說，皮膚的膠原蛋白存在真皮層內，是纖維母細胞製造出來的纖維狀蛋白質，能為皮膚鎖水和保持彈性；但隨着年齡增長、新陳代謝減慢，製造膠原蛋白的效率會下降，40歲後每年會流失約1%，令皮膚變得粗糙和鬆弛，增生皺紋及令毛孔粗大等。此外，如經常暴露在紫外光和空氣污染中、嗜煙酒或營養不均衡，均會加速破壞體內的膠原蛋白。

多吃雞腳是謬誤

不少人透過食物補充膠原蛋白，黃特別提到豬皮、豬腳和雞腳等雖含較多膠原蛋白，但脂肪含量也很高，過量進食會致肥，亦會增加壞膽固醇，影響心血管健康，「有人覺得多吃雞腳可令皮膚變好，這是常見的謬誤。」

她說，如想透過飲食攝取蛋白質，每日吃5至8両肉便已足夠，因食用過量動物蛋白質會增加腎臟負擔或導致骨質疏鬆；另外，維他命C亦能幫助身體製造膠原蛋白及促進細胞成長，亦能增強免疫力。至於糖份則應控制在每日少於5茶匙，因攝取太多會使膠原組織結構受破壞、加速其流失。