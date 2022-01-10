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10/01/2022

疫下WFH都巿病加劇！痛症肥胖失眠來襲！中醫：避免久坐，睡前少用手機電腦

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　　疫情下大眾的生活模式轉變，在家工作亦愈來愈普及，有註冊中醫師指，不少人因家中無合適辦公空間，且缺乏休息伸展，令筋骨問題惡化，有白領「肌肉緊到抬不起手」。另因缺乏運動機會，氣血循環不足，不但加劇痛症，也令體內濕氣難消，更易發胖。此外，壓力大影響情緒，導致失眠，亦會加劇陰虛火旺等症狀，形成惡性循環。

 

鄭智仁醫師指，在肩頸痛初發時，若能正中病根，通過中藥和針灸骨傷等方法調節，一般數周便可痊癒。

 

　　卓健醫療醫務總監（中醫服務）鄭智仁醫師表示，疫情令在家工作更普及，惟因在家中辦公，未必有合適桌椅和燈具配置，易致坐姿不良，例如常曲腰看電腦，以致因筋骨問題求診者遠較疫前多。

 

坐姿差致肩頸痛 白領抬唔起手

 

　　鄭醫師指，有白領求診時因肌肉繃緊連「手都抬不起」，或背部堅硬如「木板」，「連扭一扭頸部都做不到」。一般止痛藥或消炎藥物雖然能迅速紓緩表面症狀，惟筋骨痛可能與骨頭錯位，致神經綫受壓迫有關︰「姿態不良會令肌肉拉緊致疼痛；而肌肉若長期繃緊，關節和脊椎骨弧度便會因拉力不平衡漸漸改變，導致神經綫受壓；當刺激加強，肌肉亦會再度收緊，變成愈扯愈緊。」

 

　　他續說，在肩頸痛初發時，若能正中病根，通過中藥和針灸骨傷等方法調節，一般數周便可痊癒。惟不少人會拖症5至10年才求醫，照X光時已見骨頭移位，要花數以年計矯正。同時，筋骨痛亦可能由臟腑問題導致，鄭舉例︰「中醫有『不通則痛，不榮則痛』說法，意指若氣血不通、營養不足亦會引起痛症，如脾胃影響氣血生成，當脾胃差致氣血不足，不能流到四肢，便會因不流通致痛。」

 

　　而若有肝氣鬱結，則會氣血阻滯，引起氣滯血瘀，加深「不通」的問題。至於心氣不足者，因心推動氣血能力差，氣血亦難流到四肢末端，因而令疼痛加劇。

 

 

少運動易致肥 壓力大損睡眠質量

 

　　另外，疫下運動量減少，令氣血流通變差，痛症亦容易出現。「不做運動同時促使濕氣積聚，看起來更水腫肥胖。」

 

　　失眠亦是疫情下常見問題。鄭指，壓力大睡眠質量自然下降，令心情變差，影響肝氣疏洩，甚至引起月經不調等問題。有個案是疫下要花1、2小時才能入睡，而且「瞓一陣就醒」。鄭說︰「中醫將陽視作活動，陰視作休息，當晚上睡覺時，陽氣便會潛藏在陰氣中，陽氣收斂，人就能安睡。若不能入睡，人體陰陽的節律亦會失衡，可令陰虛火旺、熱症加重，而當陰虛變得愈厲害，睡眠質素便會愈差，形成惡性循環。」

 

　　鄭建議，平日應適量走動，舒展筋骨，上班亦要避免久坐令肌肉固定在同一位置，影響血液循環；注意保暖亦可免影響局部氣血運行。睡眠習慣亦應調整，入睡前勿玩手機、電腦或處理公務，並可用暖水浸腳，令身體放鬆，更易入睡。

 

 

轉載自: 晴報

 

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