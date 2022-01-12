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12/01/2022

長者打機有益？耆康會研發健腦遊戲應用程式，理大研究證實有效提升認知能力！

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　　「打機」可訓練長者認知能力，耆康會研發健腦遊戲應用程式，以25個小遊戲鍛練長者的認知能力，包括記憶力、手眼協調、集中力、心算力和判斷力。理大研究顯示，有輕度認知缺損風險的長者玩過有關遊戲後，認知能力有所提升，且3個月後仍能保持剛完成訓練時的水平。

 

　　耆康會前年10月研發了「智有腦」健腦遊戲應用程式，該程式當中有25個小遊戲，可分別鍛練5項認知能力︰記憶力、手眼協調、集中力、心算力和判斷力。程式又設有認知能力評估，讓玩家可以在玩遊戲的前後進行評估，了解自己5項能力的強弱程度，以加強訓練弱項。

 

「智有腦」程式有25個小遊戲，鍛練5項認知能力。

 

日玩30分鐘 理大研究證有效果

 

　　該會去年5至9月與理工大學康復治療科學系合作進行研究，探討「智有腦」健腦遊戲對改善長者認知能力的效果。理大對145名65至85歲長者進行研究，並透過香港版蒙特利爾認知評估5分鐘版，將長者分為「沒有」和「輕度」認知缺損風險2個組別。參加研究的長者會每星期5天、每天30分鐘，連續2星期玩同一範疇的遊戲。

 

　　理大康復治療科學系教授方乃權指，研究結果顯示無論是有或沒有認知缺損風險的長者，玩過健腦遊戲後認知能力均有提升，且成效持續，3個月後仍能保持完成時的認知水平。研究結果顯示，沒認知缺損風險的長者在接受遊戲訓練前，平均的評估分數為23.03分（30分為滿分），接受訓練後增至25.11分；輕度認知缺損風險長者在接受訓練前，平均評估分數為15.74分，接受訓練後增至21.51分。

 

　　71歲屈先生前年意外跌倒，令右腦積聚瘀血，需接受手術釋出腦部瘀血。他術後留家休養，每天都玩至少30分鐘「智有腦」遊戲，他形容就如「腦部做物理治療」一樣。2個多月後，醫學報告指其腦部大致已回復以前的水平。

 

 

轉載自: 晴報

 

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