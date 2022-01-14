新興442飲食法！三餐隔4小時，14小時不進食，第三餐吃流質？營養師：減肥效果成疑！

近年坊間流行「斷食」減肥，而台灣早前則興起「442飲食法」，即3餐分別相隔4小時，而第3餐只食輕食或流質食物，確保2小時內消化完。有註冊營養師認為，比起更早流行的「168飲食法」，442飲食只是將進食時間拉長2小時，同樣未必符合一般人作息時間，強調正常均衡飲食與斷食減肥效果分別不大，且相對不易反彈。

442飲食法為168飲食法的改良版，後者是在8小時食完3餐，之後16小時不進食，而前者則改為第1餐與第2餐、以及第2餐與第3餐相隔4小時。頭兩餐有一半為蔬菜，另四分一為蛋白質，如豆類、豆漿、肉、蛋及海鮮；餘下四分一可食水果、穀物及澱粉質；第三餐則只食流質或液體，例如牛奶、湯、代餐，讓身體在2小時內消化。

3餐分別隔4小時 14小時不進食

註冊營養師黃兆章

註冊營養師黃兆章認為，442飲食法的飲食時間僅多2小時，實際分別不大，惟14小時不進食同樣辛苦，加上第三餐只能食流質食物，變相一日只有兩餐正餐，更考驗能否準確吸收所需的營養和能量，以及能否自律。

近年坊間亦流行生酮等飲食方法，黃稱有不少求助都認為效用不大或易反彈，而最大問題正是方法難持續。他透露，曾有約30歲OL，「死忍難忍」斷食3周，終「頂唔順」破戒，結果「一開咗個癮就愈食愈多」，事主更坦言斷食時不能出席朋友聚會，影響社交和情緒，工作期間又要不斷進食，結果「滯住滯住」影響工作表現。

黃直言，減肥只是平衡熱量吸收和消耗，「持續到就係好方法」；研究亦顯示，斷食與正常均衡飲食的效果相差不遠，又提醒任何飲食法都要參考食物金字塔，忌完全不食某類食物，且飲食要多元，例如穀物類不應只食米飯，粥粉麵都可食。