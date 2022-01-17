經常脫髮？或肝腎虛！中醫教5招養肝腎 + 護髮！飲這款湯可補血生髮

人到中年，不論男女都會擔心脫髮問題，因為脫髮除了影響外觀，也代表身體可能出現毛病。有中醫師表示，肝腎的健康與頭髮情況息息相關，尤其隨著年紀增長，若肝腎健康欠佳可致氣虛血弱，如要維持頭髮健康，應避免過勞，維持均衡飲食之餘，亦可多吃紅色和黑色食物，有助補血護髮。

註冊中醫師何慧潔

註冊中醫師何慧潔表示，脫髮是人體正常現象，只要每日掉髮不超過100條頭髮則沒問題，而男性在30歲至40多歲時就會開始脫髮，女性則會在更年期前後，即年約50歲開始。她指，脫髮有很多原因，當中包括父母遺傳而成的「先天不足」，假如父母本身有脫髮問題，子女脫髮的機會率亦較高。「男性脫髮多見在額角、形成M字額或『地中海』，女性則較多由髮界開始變疏，直至頭頂稀疏為止」，但未必所有脫髮成因都與內臟有關，故辨症十分重要。

多休息 忌過度節食

何醫師引述《黃帝內經》指「腎者，其華在髮」，加上「腎藏精（精氣或精華）」，代表腎臟健康時也能反映在毛髮上，但頭髮與其他臟腑亦有關，例如「肝藏血，髮為血之餘」，在人體精血可互相轉化之下，肝腎健康時血氣也會充足，頭髮自然會茂盛。她指，如頭髮濃密烏黑，即代表腎氣充足，反之隨年紀增長、腎臟精氣開始不足以滋養毛囊時，則易構成脫髮。

她續說，腎臟健康與冬天關係密切，如要養腎就要做好「收藏」，即保存人體血氣精華，待春天時氣血才能升發，重點在於多休息、不要過度勞累或思慮，保持每日睡7至8小時；此外，肝血的形成與脾胃運作亦有關，「如果脾胃好，又選對食物，營養就能轉化為人體的氣血，保障毛囊的健康」，故不應過度節食，否則很易傷脾胃。

她提醒飲食要保持營養均衡，應進食適量的肉類和有益的油脂類，及攝取適量澱粉質和鐵質。

黑色紅色食物 助補血

另外，由於黑色食物較易入腎、有助補充氣血，如黑豆、黑桑葚、黑芝麻、黑糯米等食物，以及熟地、何首烏等中藥均對補腎有益。而因「肝藏血」，紅色食物如紅棗、杞子、桂圓等，亦可促進肝臟健康，可補血養髮，女性補血對生髮的效果更為顯著。