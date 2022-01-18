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18/01/2022

成功受孕靠飲食？營養師：備孕前1年要準備！邊5類食物要食足？（附推介食譜）

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　　不少年輕夫婦都有備孕計劃，但往往結果都不似預期。有營養師指，健康飲食和生活習慣是受孕的關鍵，不論女方或男方，在準備懷孕最少前3個月的飲食，都會對受孕產生影響，並建議準備懷孕前6至12個月應均衡飲食，每天餐餐都包含五大食物類別，確保吸收足夠營養素，並可每天喝1至2杯奶類及進食含豐富Omega-3魚類。

 

註冊營養師麥雯蔚

 

　　香港社區營養師協會註冊營養師麥雯蔚指，受孕前3個月是關鍵時期，因卵子和精子正在發育，飲食及生活習慣會影響兩者的產生及未來胚胎的健康。麥指出，準備懷孕前6至12個月是糾正任何營養素缺乏的最佳時機，均衡飲食有助於保持健康的體重，提升成孕機會。

 

吃足5大類別 減食加工肉

 

　　營養對生育非常重要。麥建議，備孕男女每天飲食應包含5大食物類別（即穀物類，蔬菜類，水果類，肉、魚、蛋、豆類及代替品，奶類及代替品），確保吸收不同的營養素；並多選擇低升醣值、高纖全麥的食物、不同顏色的蔬菜、優質的蛋白質及脂質（如低脂肉類、牛油果）。

 

味噌三文魚茄子配羽衣甘藍藜麥

 

　　麥亦建議，備孕人士每天可喝1至2杯奶類及代替品，及每星期進食2至3次含豐富Omega-3的魚（如三文魚、鯖魚）。麥表示，備孕人士應減少進食加工肉類、高脂高糖高熱量和營養價值低的食物，並完全避免煙酒，避免降低生育能力。

 

 

選用補充品 宜先諮詢專家

 

　　市民常以為進食葉酸補充劑可幫助受孕，麥指，葉酸能減低胎兒患神經管缺陷的機會，但一些容易攝取不足的營養素，包括鐵、鈣、碘等，對備孕也有很大影響，如缺乏碘會影響胎兒腦部發育。麥指，選用任何營養補充品前，應先諮詢醫生或營養師的專業意見和營養評估。

 

 

轉載自: 晴報

 

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