  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

19/01/2022

打邊爐易上火！清湯底可減燥熱，中醫：呢兩種食材有助降火！

#健康小tips #健康 #打邊爐 #冬天 #雞蛋 #豉油 #燥熱 #火鍋
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　不少人愛在冬天打邊爐，且狂吃肥牛肉丸、鮮蝦貝類，但有註冊中醫師指，打邊爐時圍坐在爐邊，令人直接感受到火熱，易破人體平衡；而且大魚大肉後易出現消化不良、口臭生瘡等問題。想避免出現健康隱患，選擇配料時尤其要留神，又提醒揀清湯底可避免增加熱量和燥熱。

 

董爽

 

　　香港大學專業進修學院中醫課程組統籌主任董爽博士指，打邊爐時坐在火爐或電爐旁，會令人直接感受到火熱，更易上火︰「中醫認為『太過』或『不及』均會破人體平衡，打邊爐原為在寒冷日子令人感到溫暖，惟因本港長年處於暖冬，若氣溫不低仍經常打邊爐，便會變成接近燥熱之邪。」

 

宜選清湯底

 

　　她補充，除麻辣火鍋外，添加辣椒、胡椒、花椒和香燥調料的湯底，均會令「燥熱度」上升。她建議：「若天氣和暖且體質非虛寒者，應盡量選清湯湯底，避免增加熱量和燥熱；若容易上火者，灼熟食物後應先待其降溫，然後再進食亦可減少熱氣。」董續指，在豉油中加入生雞蛋的調味習慣，亦與南方氣候有關︰「南方天氣熱，而雞蛋性偏寒涼，加入豉油可滋陰潤燥；若想增加風味兼強化潤燥清熱作用，可同時加入少許麻油或芝麻醬。」

 

　　另外，打邊爐往往容易進食比平日分量更多的食材。董指出，如果打邊爐的食物「重肉不重菜」，攝取肉量比例甚高，若未及時消化食物，便接續再打邊爐，很容易造成消化不良問題，導致睡眠亦受影響，甚至會口臭生瘡。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #打邊爐 #冬天 #雞蛋 #豉油 #燥熱 #火鍋

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk