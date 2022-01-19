打邊爐易上火！清湯底可減燥熱，中醫：呢兩種食材有助降火！

不少人愛在冬天打邊爐，且狂吃肥牛肉丸、鮮蝦貝類，但有註冊中醫師指，打邊爐時圍坐在爐邊，令人直接感受到火熱，易破人體平衡；而且大魚大肉後易出現消化不良、口臭生瘡等問題。想避免出現健康隱患，選擇配料時尤其要留神，又提醒揀清湯底可避免增加熱量和燥熱。

董爽

香港大學專業進修學院中醫課程組統籌主任董爽博士指，打邊爐時坐在火爐或電爐旁，會令人直接感受到火熱，更易上火︰「中醫認為『太過』或『不及』均會破人體平衡，打邊爐原為在寒冷日子令人感到溫暖，惟因本港長年處於暖冬，若氣溫不低仍經常打邊爐，便會變成接近燥熱之邪。」

宜選清湯底

她補充，除麻辣火鍋外，添加辣椒、胡椒、花椒和香燥調料的湯底，均會令「燥熱度」上升。她建議：「若天氣和暖且體質非虛寒者，應盡量選清湯湯底，避免增加熱量和燥熱；若容易上火者，灼熟食物後應先待其降溫，然後再進食亦可減少熱氣。」董續指，在豉油中加入生雞蛋的調味習慣，亦與南方氣候有關︰「南方天氣熱，而雞蛋性偏寒涼，加入豉油可滋陰潤燥；若想增加風味兼強化潤燥清熱作用，可同時加入少許麻油或芝麻醬。」

另外，打邊爐往往容易進食比平日分量更多的食材。董指出，如果打邊爐的食物「重肉不重菜」，攝取肉量比例甚高，若未及時消化食物，便接續再打邊爐，很容易造成消化不良問題，導致睡眠亦受影響，甚至會口臭生瘡。