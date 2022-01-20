  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

20/01/2022

打邊爐易食滯？跟中醫自製3款飲品，清熱瀉火＋幫助消化！（附食譜）

#健康小tips #健康 #打邊爐 #消化不良 #食滯 #中醫 #薏米 #薏米水 #洛神花 #苦瓜 #西瓜 #檸檬水 #菊花
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　港人愛打邊爐，加上大魚大肉，易致燥熱，甚至出現消化不良、口臭生瘡等問題。香港大學專業進修學院中醫課程組統籌主任董爽博士繼昨日解說「火爐之弊」後，今日聯同該課程兼職導師梁秀雯設計出3款飲料，有助清熱瀉火、生津止渴及幫助消化。

 

 

　　香港大學專業進修學院中醫課程組統籌主任董爽博士指，打邊爐時因攝取肉類較多，容易有消化問題，故與該課程兼職導師梁秀雯設計3款飲料，如邊打邊爐邊喝，可收清熱消滯效果︰「例如雙瓜汁的苦瓜可清熱瀉火解毒，西瓜可清熱生津止渴，惟因較涼，故胃寒者不宜飲用。」

 

吃肉多易有消化問題

 

　　另一款菊花檸檬薏米水的薏米，可清熱祛濕，促進新陳代謝，減輕胃腸負擔；菊花則能清肝熱、散風熱；檸檬味酸與冰糖合用，可酸甘化陰，生津止渴︰「適合皮膚油膩、易水腫、性急口苦之人飲用，惟因薏米水利水，若有腎功能問題不應飲用。」

 

　　而洛神花山楂谷麥芽蜜糖茶中，洛神花因味酸，與冰糖或蜂蜜合用亦可收酸甘化陰之效，山楂、谷芽和麥芽亦是中藥常用的消食藥，能消肉食積滯，防止食物不消引起的鬱而化熱。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #打邊爐 #消化不良 #食滯 #中醫 #薏米 #薏米水 #洛神花 #苦瓜 #西瓜 #檸檬水 #菊花

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk