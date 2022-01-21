正向心理學：新一年擺脫負面情緒！做「感恩練習」增抗逆力、幸福感！

疫下港人生活充滿挫折，要重拾「獲得感」，或要學習正面思考。「正向心理學」探討如何促進精神健康和增加幸福感，並增強抗逆力，當遇上挫折時能盡快恢復情緒和返回正常生活水平。有教育心理學家指，一些思想負面和抗逆力低的人就適合學習「正向心理學」技巧，透過感恩練習和「正面重估」方法，讓思想變得正面，心情變得快樂。

遇到有「負面偏誤」的人，即是面對甚麼事情都傾向往負面方向思考，便適合採用「正向心理學」技巧，令其增加正面想法，移除負面偏誤的思考。

寫感恩日記 學正面思想

張溢明

教育心理學家、香港心理學會教育心理學部主席兼港大心理學系講師張溢明指，可透過感恩練習，將思想慢慢變得正面，從而脫除「有色眼鏡」，擺脫主觀想法，如可寫感恩日記，寫下每日感到開心和值得感恩的事，可以是一些小事情，例如吃了美味食物，回憶正面事情，可加深對正面事情的印象，使心情變得較愉快。

寫感恩日記回憶正面事情，可加深對正面事情的印象，使心情變得較愉快。

張透露，他曾遇上成績下滑、學習動機低的學生，經了解後知道他因上學期考試成績不理想一蹶不振，對自己很失望，亦覺得浪費了補習費用。張指，該學生的情況是缺乏抗逆力、跌倒後不能站起來，可是情緒是一個循環，如有正面情緒，專注度會較高，學業成績便會好，成績好從而增強自信心，令心情也變好﹔但若有挫敗感或負面情緒，情況便反之亦然。

不停留在失望 尋完善方法

面對遇上挫折但抗逆力低的學生，可用「正向心理學」中的「正面重估」方法幫助他。張指，他會告訴學生，他感失望源於他很重視學業成績和有學習的決心，「重視」是一個正面字眼，可將學生的思想往正面的方向調節；另會請學生回顧該次考試和溫習過程有甚麼做得不完善的地方，以尋找事情的轉機，而不是停留在失望情緒中。

他亦會帶動學生思考負面事情的正面價值，告訴學生失敗的經歷是人生成長中重要一環，能讓自己獲得反省機會，將來便可做得更好。