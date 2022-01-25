  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

25/01/2022

三高盆菜！6人盆菜達6,000千卡，等如6碟牛河！營養師：避食底層帶醬汁食物！

#健康小tips #健康 #盆菜 #高脂 #高鈉 #高卡路里 #6人盆菜 #健康飲食 #乾炒牛河 #營養師 #賀年食品 #農曆新年
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　盆菜是農曆新年團年飯、開年飯的最佳選擇，但有營養師表示，盆菜有不少高脂食物，如腩肉、燒肉、豬皮等，加上以油炸及醬汁預製，本身是低脂亦變高脂，更是高鈉食品，一盆6人份的盆菜卡路里達6,000千卡，相等於進食6碟乾炒牛河，提醒盡量吃頂層無被醬汁覆蓋的食物，並進食蔬菜及米飯增加飽肚感，以免攝取過量鈉及脂肪。

 

註冊營養師盧綺欣（資料圖片）

 

　　尚營坊註冊營養師盧綺欣表示，盆菜有不少高脂食物，包括腩肉、燒肉、燒鴨、鴨掌、豬皮等，且部分會以油炸及醬汁預製，如南乳炆豬手、炆冬菇、炸芋頭等，而底層的冬菇、蘿蔔「吸晒啲醬汁」，恐「肥上加肥」，以6人份、13種食品的盆菜為例，估算卡路里至少達6,000千卡，相等於進食6碟乾炒牛河。

 

吸晒醬汁恐「肥上加肥」

 

　　她指，最高脂的盆菜食品，以腩肉為首，因經油爆香，再加入醬汁預製，每件卡路里可達230千卡；其次是連皮吃的燒鴨，每件卡路里為133千卡，脂肪含量達10克，形容比燒雞更肥，即使是本身屬低脂的芋頭，經油炸及放在最底層，吸取大量醬汁，件卡路里亦達56千卡。

 

　　她續說，除高脂外，盆菜亦是高鈉食品，當中加入南乳醬、高湯、蠔油、鮑魚汁等，以高湯為例，每100克達465毫克，如進食1杯，已達1163毫克，佔成人每日建議攝取上限2,000毫克的58%；另以1件燒鴨計算，鈉含量達76毫克，直言連同醬汁等進食，明顯已超過每日建議攝取量。

 

　　新年要吃得健康，她稱，可選擇最頂層的海鮮及蔬菜類，如瑤柱、海味、蠔豉、西蘭花等，以蠔豉為例，每件卡路里為40千卡，西蘭花更低至23千卡，連醬汁脂肪含量只有2克。如進食肉類，她建議去皮及去脂肪，以及可另外「加菜」及「加飯」，以正餐形式進食，增加飽肚感，避免攝取過量鈉及脂肪，但切忌撈汁。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #盆菜 #高脂 #高鈉 #高卡路里 #6人盆菜 #健康飲食 #乾炒牛河 #營養師 #賀年食品 #農曆新年

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk