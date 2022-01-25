三高盆菜！6人盆菜達6,000千卡，等如6碟牛河！營養師：避食底層帶醬汁食物！

盆菜是農曆新年團年飯、開年飯的最佳選擇，但有營養師表示，盆菜有不少高脂食物，如腩肉、燒肉、豬皮等，加上以油炸及醬汁預製，本身是低脂亦變高脂，更是高鈉食品，一盆6人份的盆菜卡路里達6,000千卡，相等於進食6碟乾炒牛河，提醒盡量吃頂層無被醬汁覆蓋的食物，並進食蔬菜及米飯增加飽肚感，以免攝取過量鈉及脂肪。

註冊營養師盧綺欣（資料圖片）

尚營坊註冊營養師盧綺欣表示，盆菜有不少高脂食物，包括腩肉、燒肉、燒鴨、鴨掌、豬皮等，且部分會以油炸及醬汁預製，如南乳炆豬手、炆冬菇、炸芋頭等，而底層的冬菇、蘿蔔「吸晒啲醬汁」，恐「肥上加肥」，以6人份、13種食品的盆菜為例，估算卡路里至少達6,000千卡，相等於進食6碟乾炒牛河。

吸晒醬汁恐「肥上加肥」

她指，最高脂的盆菜食品，以腩肉為首，因經油爆香，再加入醬汁預製，每件卡路里可達230千卡；其次是連皮吃的燒鴨，每件卡路里為133千卡，脂肪含量達10克，形容比燒雞更肥，即使是本身屬低脂的芋頭，經油炸及放在最底層，吸取大量醬汁，件卡路里亦達56千卡。

她續說，除高脂外，盆菜亦是高鈉食品，當中加入南乳醬、高湯、蠔油、鮑魚汁等，以高湯為例，每100克達465毫克，如進食1杯，已達1163毫克，佔成人每日建議攝取上限2,000毫克的58%；另以1件燒鴨計算，鈉含量達76毫克，直言連同醬汁等進食，明顯已超過每日建議攝取量。

新年要吃得健康，她稱，可選擇最頂層的海鮮及蔬菜類，如瑤柱、海味、蠔豉、西蘭花等，以蠔豉為例，每件卡路里為40千卡，西蘭花更低至23千卡，連醬汁脂肪含量只有2克。如進食肉類，她建議去皮及去脂肪，以及可另外「加菜」及「加飯」，以正餐形式進食，增加飽肚感，避免攝取過量鈉及脂肪，但切忌撈汁。