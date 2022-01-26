  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

26/01/2022

小朋友持續高燒或患「川崎病」！錯過黃金治療期恐發心臟病！7個症狀要留意

#健康小tips #健康 #川崎病 #發燒 #高燒 #兒童發高燒 #心臟病 #動脈收窄 #冠狀動脈瘤
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　兒童持續發高燒，家長勿掉以輕心，因持續5天發高燒是川崎症的病徵之一，惟有調查發現，8成受訪家長都不認識川崎症。有兒科專科醫生指，若兒童患上川崎症，而未能趕及在發病後5至10天的黃金治療接期受治療，有機會致冠狀動脈瘤及動脈收窄，甚至需接受「心臟搭橋手術」。

 

小童群益會與香港兒科心臟學會調查發現，8成家長不認識川崎症。

 

　　小童群益會與香港兒科心臟學會於去年11月進行問卷調查，成功訪問2896名幼稚園學童家長。結果顯示，8成家長不認識川崎症，當子女出現與川崎症相似病徵時，只有約18%家長認為子女可能患上川崎症；逾57%家長認為是手足口病等季節性疾病；約45%家長則以為是一般發燒。

 

5至10天黃金治療期 錯過或要「搭橋」

 

　　川崎症是一種急性系統性血管炎，亦是兒童常見的後天性心臟病成因，最常發病年齡為5歲以下，病徵包括持續5天發高燒、四肢及軀幹出現紅疹、手腳持續泛紅等。

 

　　兒科心臟學會前主席李淑嫻醫生指，患上川崎症必須把握發病後5至10天的黃金治療期，若患者錯過黃金治療期，可能會引致冠狀動脈瘤及動脈收窄，需要接受「心臟搭橋手術」，甚至不能做劇烈運動和將來仍有機會心臟病發。若能及時治療川崎症，出現冠狀動脈病變的機會能減至少於5%。兒科心臟學會主席張蔚賢醫生提醒家長，若子女持續發燒5日，且並無合理原因，需留意是否患上川崎症。

 

　　昊庭於1歲多時患上川崎症，昊庭媽媽指，當時他持續發燒至38度，服食退燒藥亦無效，直至發燒至第4天到公立醫院求醫，才確診患上川崎症，幸好趕及在黃金期內接受治療，他現已完全康復。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #川崎病 #發燒 #高燒 #兒童發高燒 #心臟病 #動脈收窄 #冠狀動脈瘤

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk