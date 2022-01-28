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28/01/2022

戴口罩說話音量減達12分貝、遮口形有礙溝通！醫生：聽力衰退長者要考慮用助聽器

#健康小tips #健康 #助聽器 #溝通 #長者 #聽力衰退 #擴音機 #老人科
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　　第5波疫情下，有專家建議市民在外科口罩外再加一個布口罩防禦傳播力驚人的Omicron，但對聽力衰退的長者而言，口罩不但會阻隔部分音頻高達12分貝（dB）的音量，更因未能直接看到其他人說話時的口形，讓長者更難分辨對方在說甚麼。有老人科專科醫生指，疫情下不能棄罩，要助長者解決聽力問題，可考慮用助聽器或外置擴音器，助他們溝通。

 

老人科專科醫生葉珮嫦

 

　　老人科專科醫生葉珮嫦表示，戴口罩會令說話聲量減少且變得含糊，即使聽力健全人士也會受影響。她引述，2020年5月美國和以色列學者共同發表的論文指，口罩的材料會不同程度地阻隔介乎2000至7000赫茲（Hz）頻率聲音，例如普通外科口罩的聲音會減弱3至4分貝，經N95口罩發出的聲音更會減弱最多12分貝。

 

有需要考慮用助聽器

 

　　她指，如以距離換算，音量減少3至4分貝，即代表聲音傳播距離拉遠了1.5倍，戴上N95後距離更會拉長達最多4倍，「就算是在1呎距離傳聲音，仍會變得很像遠距離」；而聽力呈衰退人士一般需靠看他人的口形來判斷對方說甚麼，戴口罩對此造成妨礙，自然令他們更難與他人溝通，容易答非所問。

 

　　她指，疫情下長者如聆聽聲音有困難、或發現有弱聽，就要考慮使用助聽器，「但10個（老人家）當中有9個不會用」，又強調使用前需調校，而不是普通地戴上便可，「如調校得不好，很容易會太大聲、太小聲或可能有回音」。她又建議，如有需要應用外置擴音器擴大聲音，讓他們更易聽到，必要時更應直接寫出來讓他們明白。

 

　　但她提醒，長者聽不到聲音也可能是其他問題，如耳垢積聚、環境太吵等，故應定期清理耳垢，必要時離開嘈雜環境或減低附近聲浪；此外，長期病患聽力下降速度較快，如甲狀腺疾病、糖尿病等都會影響連接耳朵的神經線和血液供應，故也不能忽視。

 

 

轉載自: 晴報

 

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