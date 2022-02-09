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09/02/2022

支援家居隔離者！香港執業藥劑師協會設免費WhatsApp藥物、接種諮詢、送藥服務

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　　本港疫情出現「幾何級」升勢，家居隔離勢將成主流。為應對隔離者的醫藥需求，香港執業藥劑師協會設立免費專門ＷhatsApp諮詢服務，支援不方便離家或正在家居隔離人士，除可提供送藥服務，亦可查詢食物與藥物有否相沖、接種新冠疫苗建議等。

 

香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯

 

　　疫情日日創高峰，港府早前決定安排密切接觸者等人士在家居隔離，但醫療支援或成問題。香港執業藥劑師協會指，因新檢疫措施令隔離人士未能如在竹篙灣檢疫中心般，有醫護時刻監察，故協會已設WhatsApp免費支援服務（6903 1813），向隔離者提供支援，包括送藥、查詢食物與藥物有無相沖，及接種新冠疫苗建議等等，熱綫將每周7日運作，周一至五服務時間為早上10時至晚上7時，周六、日為早上10時至下午1時。服務目標在48小時至72小時內作出回應，並且會按求助緊急性分類。

 

　　協會表示，已與社區藥房合作以無接觸方式送藥，各區收費約100元，離島收費另議。會方建議市民，若有長期病患需服處方藥，應儲備最少1個月用量，惟要注意藥物有效期，勿在囤積後不按有效期服用。協會亦建議港府應及時撥款資助送藥服務。

 

推無接觸送藥 收費約100元

 

　　協會提醒除了新冠肺炎外，一般肺炎同樣可致命，現時流感針、肺炎鏈球菌針接種率同樣低迷，倡政府應劃一社區及院舍長者資助額；亦促請醫管局盡快推出電子藥單，讓長者不用在疫情高峰期冒險到醫院覆診及取藥。

 

 

轉載自: 晴報

 

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