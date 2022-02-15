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15/02/2022

元宵食湯圓！長者幼童易鯁喉！醫生：食時勿大笑說話，鯁喉嚴重可認知甚至死亡

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　　今日是元宵佳節，不少人都會吃湯圓，寓意團團圓圓。不過，幼童的呼吸道和食道較幼細，長者的吞嚥能力亦較低，進食黏性等食物時若不小心便很易發生鯁喉情況，若患者未能及時得到救治，嚴重者可引致死亡。有醫生建議，幼童或長者進食湯圓、年糕等食物時，每次分量不宜太多，及避免進食時大笑和不停說話。

 

　　進食黏性或堅硬的食物較容易發生鯁喉情況，例如湯圓、年糕等黏力較高的食物，一般較難咀嚼和吞嚥。吞嚥是透過咽喉肌肉的協調運動，將食物由口部經過咽喉帶進食道，如果咽喉肌肉無力、受損或癱瘓，吞嚥就會有困難。部分長者無牙或假牙不夠力，未必能將食物完全咬碎才吞下。

 

 

嚴重可損認知及死亡

 

老人科專科醫生佘達明

 

　　老人科專科醫生佘達明表示，通常中風、患柏金遜症或認知障礙症的長者較易出現鯁喉情況，因為中風病人的咽喉肌肉受損或癱瘓，而柏金遜症病人的咽喉肌肉無力和協調力差，故吞嚥都有困難；至於認知障礙症患者於晚期時，或嚴重至忘記進食時要吞嚥，亦會引發鯁喉情況。急症醫學會會長楊小鳴醫生則說，幼童亦容易發生鯁喉情況，因幼童的食道幼細，難以吞嚥大塊的食物。

 

急症醫學會會長楊小鳴醫生

 

　　楊小鳴續說，若食物阻塞氣道會導致呼吸困難，引致缺氧，心臟停頓及失去知覺。他指，一旦腦部缺氧4至5分鐘，腦部細胞便會開始死亡，帶來永久性損害，例如損害認知和活動能力，嚴重者可變成「植物人」﹔若鯁喉未能及時獲救治，最嚴重的可引致死亡。

 

　　他說，遇到哽喉，如患者能夠說話，即代表異物阻塞情況尚算輕微，可嘗試自行把異物咳出；但若患者不能說話、呼吸困難甚至面色變藍，則代表異物阻塞嚴重，需要急救。施救者應站在患者身後，前胸對着患者背部，其中一隻腳站在患者兩腳之間作支撑，環抱患者，兩手握拳，拇指對着患者腹部、肚臍之上和肋骨之下的位置，向上和向後大力擠壓，將橫膈膜壓向胸腔位置，讓患者通過氣管逼出異物。

 

事主未能說話須急救

 

　　至於如何避免鯁喉，楊小鳴指，為幼童或長者準備食物時，應盡量切細份或製成蓉狀，進食時亦要避免大笑和不停說話，及勿讓小孩在進食時周圍跑。佘達明建議，長者進食時應坐直身體，頭部稍微向下，以減少鯁喉情況；而照顧者應用茶匙向長者餵食，因食物的分量較小，長者較容易吞嚥。

 

 

轉載自: 晴報

 

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