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18/02/2022

拉筋不當、用力咳可引發頸椎動脈撕裂！醫生：可能出現中風徵狀

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　　英國一名有肩頸痠痛問題的32歲女歌手，去年11月某日做完伸展動作後午睡，但醒來發現無法動彈而需送院治療，被診斷患上罕見的「頸椎動脈撕裂」。有本港專科醫生指，頸椎動脈位處頸部深入位置，被多層組織保護，故實際發病的機率不高，惟因此受傷者容易導致中風，提醒市民做任何頸部運動前應先做熱身。

 

醫生提醒做運動前要做好熱身，頸部動作要循序漸進。

 

　　腦神經科專科醫生鍾鎮邦指，「頸椎動脈」一般指從心臟出來的大血管分支，位處頸部較深入位置，受肌肉、骨胳、筋腱等組織保護，因此平時撞到頭或進行按摩等也很少會受傷；不過少數人的天生頸椎血管可能不健全，以致頸椎動脈較易出現剝離現象，加上外部因素如長期吸煙、患高血壓等，又或承受過分外力，如扭到頸、做運動、直接用猛力按頸動脈時，均有機會導致頸椎動脈撕裂，甚至用力咳嗽都可能觸發。

 

較罕見 可致中風

 

　　鍾指，該病發病率不高，每十萬人只有約2至3人發病，惟50歲以下人士約20至25%患者都是因此病而中風。他直言，不少病人都未必知道做了甚麼動作而發病，「曾有病人出事前去了滑浪，但忘記做過甚麼動作就出事」，部分人發病原因則較明顯，如曾有按摩師讓徒弟嘗試按壓後便發病，甚至有人坐巴士時大力轉頭看街景後發病，並出現頭暈、頭痛及手部無力等中風徵狀。

 

　　他提醒，頸椎動脈撕裂一般會伴隨突然的頸、面或頭痛，且可能集中於其中一邊，部分人也會有舌頭一側失去感覺、耳鳴，或出現常見中風症狀，如一邊眼睛失明、身體無力等。

 

運動前 做好熱身

 

　　因該病難以預防，他提醒做運動前要做好熱身，頸部動作要循序漸進、適可而止，不要突然有過大動作，任何激烈、過度或缺乏專業人士監督的拉頸動作都應避免。

 

轉載自: 晴報

 

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