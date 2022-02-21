美國列Omicron為兒童10大殺手？本港專家：絕非類流感，幼童中招無藥可醫，都係及早打針！

Omicron被指輕症較多，惟對長幼仍具殺傷力。有兒科醫生指，已有逾200名11歲以下兒童受感染，近日2人死亡，絕非如坊間傳言僅是「類流感」，美國更把它列入兒童10大死亡成因之一。香港醫院藥劑師學會更警告，目前兒童患者唯一可用藥物為類固醇加瑞德西韋治療，惟後者不能用於12歲以下兒童，令幼童「無藥可治」。

香港醫院藥劑師學會今年1月27日至2月9日訪問5至15歲學童家長，結果受訪的322人中，有38%「大仔」（12至15歲）學童家長尚未為子女打針；56%「細仔」（5至11歲）家長更明言不會讓子女在今年上半年接種；逾8成家長指因擔心疫苗副作用、有後遺症或死亡而卻步；其次是判斷疫苗對變種無效。

但兒科專科醫生張傑指，今年1月至本月6日，已有逾200名11歲以下兒童，及逾400名18歲以下兒童受感染，佔整體確診者逾7%及14%，更有2名幼童死亡。他稱，Omicron殺傷力「絕非等同流感」，美國數據顯示今年1月5至11歲患者入院率，較去年同期多3倍；截至去年10月中，該年齡組已近100名兒童死亡，令新冠位列美國兒童10大死亡成因之一。美國疾控中心數據更指，未打針兒童入院率較齊針亦高10倍，且3分1無打針童需深切治療。

崔俊明（香港醫院藥劑師學會圖片）

學會會長崔俊明指，因新冠常規藥瑞德西韋使用年齡為12歲以上，雖可作標示外使用，但稚齡幼童目前可謂「無藥可治」，只能作支援性治療。且新面世的口服藥不但全球瘋搶難確保供應，且主要用於輕至中度症狀，亦有年齡限制，促港童家長要「預防勝於治療」，籲及早接種。

病童年齡愈大 愈易有長新冠

崔強調，本港所用科興及復必泰疫苗不會進入人類細胞核，且後者新陳代謝很快，絕不會有「改基因」效果。他指港人打復必泰後整體心肌炎比率為每10萬劑有18人中招，12至15歲兒童中為每10萬人有13人，比例比英美高，但大部分入院後2、3日已無礙。他又謂，復必泰申讓6個月大至4歲兒童使用，惟劑量僅成人10分一，難再在成人針中「抽針」接種，而必須打兒童疫苗，且基礎接種量為3針。

張醫生補充，以色列數據反映病童年齡愈大，愈易有長新冠症狀，如「腦霧」即記憶及專注力下跌、抑鬱等，部分可持續6個月，且康復後仍可能有「多系統炎症綜合症」，令大腦、心肺持續發炎，或致衰竭死亡。