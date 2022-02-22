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22/02/2022

常吃香腸午餐肉容易水腫！7款高鉀蔬果可改善，牛油果有份！

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　　不少都市人都有水腫問題，但有甚麼原因導致水腫，你又知不知？有營養師指，水腫與不良飲食習慣有關，例如進食過多高鹽的食物，如香腸、午餐肉及公仔麵等，均會引致水腫，建議市民多飲水和進食高鉀質的食物，如牛油果，有助排走身體過多的鈉質，減少水腫情況。

 

吳耀芬

 

　　香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy）指，一般來說，人體有七成都是水分，水分對維持身體機能非常重要，除了幫助排走代謝廢物，也能維持體內電解質平衡及促進血液循環。她續說，人體內有儲存水分的機制，當身體缺乏水分時，會盡量保留水分於體內，避免產生脫水情況，但同時經新陳代謝後所產生的「廢水」會積聚體內，形成水腫。

 

　　不良飲食習慣亦是導致水腫的原因之一。她指，不少港人每日外出用餐，但一般餐廳提供的多屬高鹽或加工食物，例如香腸、午餐肉、五香肉丁及公仔麵等，若身體攝取過多鈉質便會引致水腫。

 

　　吳續說，如工作長時間坐或站立，活動量少令血液循環較差，或孕婦長期坐著或躺著，均容易導致水腫。另外，她說睡眠是人體機能修復的時間，若睡眠不足會令淋巴液循環變差，身體便很易積聚水分。此外，女性經期前受體內荷爾蒙黃體素（progesterone）和雌激素（estrogen）的影響，亦可引致水腫，體重或會增加2至3磅。

 

 

清茶無糖果汁助補水

 

　　此外，部分藥物亦會令身體產生水腫。吳指，曾有客人每餐都在家中煮食，飲水量充足，惟仍出現水腫，細問之下原來她最近濕疹復發，需服食類固醇。吳耀芬稱，部分西藥如控制血壓的藥物、雌激素、消炎藥或類固醇等，也有機會引起水腫問題。

 

　　至於如何改善水腫，吳耀芬建議市民多飲水，例如按個人體重（公斤）乘以30至35毫升，計算每日大約所需飲水量。除了清水外，飲用清茶、清湯或無添加糖的果汁也能幫助補充部分水分，但不建議以這些飲料完全代替清水，因相關飲品能提供的水分不及清水多，而且茶含有利尿的咖啡因，會使身體流失水分。另外亦建議可進食高鉀質的食物，因鉀質有助平衡體內的電解質，及有助排走身體過多的鈉質，減少水腫情況。

 

 

轉載自: 晴報

 

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