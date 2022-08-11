急性膽囊炎可隨時致命？醫生：與膽石有密切關係！年過40要留神！

藝人張智霖早前在內地因膽囊炎而要緊急停工，該病與膽石有密切關係，有腸胃肝臟科專科醫生指，膽石在年過40歲的人群非常普遍，但近年肥胖人口漸增，亦有年輕化趨勢。而急性膽囊炎可致膽囊穿破，足以致命，醫生提醒平日要保持健康的飲食習慣，而減肥過急亦會增加患病機會。

藝人張智霖早前在內地因患膽囊炎緊急停工（資料圖片）

膽汁本身用作幫助消化脂肪，腸胃肝臟科專科醫生李玉棠表示，膽石出現是由於膽汁中的膽固醇、膽汁酸及磷脂含量比例失衡，慢慢形成結晶及膽石，一旦膽石堵塞膽囊與膽管之間的膽囊管，膽汁不能排出膽囊引起細菌感染便會造成膽囊炎，另外也可致膽管或胰臟急性發炎，慢性膽囊發炎更可引發膽囊癌。

腸胃肝臟科專科醫生李玉棠

膽石問題 趨年輕化

李醫生稱，膽石形成原因眾多，包括大量攝取高卡路里及高脂肪的人士，出現於40歲以上人群也非常普遍，據統計該年齡層約2成女士及8%男士有機會有膽石，其中女性每次生育後，荷爾蒙改變都易致膽汁內膽固醇不平均，亦會出現膽囊不收縮，增加患病機會。另因近年肥胖人口增加，膽石亦有年輕化趨勢。

張智霖病發後需即時停工，李醫生指，急症膽囊發炎可致膽囊穿破，死亡率極高，故一旦病發應馬上求醫，由醫生判斷是否需要即時做手術，現時微創手術切除膽囊後的併發症較少，病人康復亦較快，經常復發的慢性膽石痛症亦可考慮以手術治療。他稱，切除膽囊後小部分人會有長期腹瀉情況，但大部分人最終會適應，只是術後要避免進食太肥膩的食物。

少吃高卡高脂 勿餓太久

李醫生續指，預防膽石問題要由飲食及體重方面入手，少吃高卡路里和高飽和脂肪食物，也不要太長時間不進食或減肥減得太快，避免膽汁停留在膽囊過久出現結晶，建議每周減重少於1.5公斤為佳。對於近年興起進食低碳水化合物、高脂肪為主的生酮飲食，李稱暫未有研究分析其影響，一方面病人減重可降血液膽固醇含量，大量飽和脂肪也可刺激膽汁排出，但變相會增膽汁中的膽固醇含量致膽石形成，提醒病人若有膽石毛病，使用生酮飲食便須小心。

註冊營養師黃兆章

註冊營養師黃兆章說，脂肪對人體不可或缺，若完全不食也會增加膽汁在膽囊結晶的機會，平日飲食可盡量以不飽和脂肪代替，並要避免攝取反式脂肪，而一般動物性脂肪，以至棕櫚油和椰子油產品都含大量飽和脂肪，會令「壞膽固醇」增加，故可免則免。一旦病人需要切除膽囊，身體消化油脂會較困難，膳食纖維便可減少消化不良感，少食多餐也可減少影響。