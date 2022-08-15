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15/08/2022

為瘦身滴油不沾有反效果！營養師：皮膚鬆弛出皺紋，嚴重可傷及內臟！揀油有4大原則

#健康小tips #健康 #油份 #脂肪酸 #戒油 #烹調油 #皮膚鬆弛 #皺紋 #亞麻籽油 #橄欖油 #營養師 #食油
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　　為保持苗條身段而「戒油」，隨時付出沉重代價。有營養師指，人體的必需脂肪酸須通過食物或烹調油攝取，身體缺油會影響細胞正常功能。加上作為「人體潤滑劑」的酵素以必需脂肪酸為原材料，故缺油會令皮膚暗啞無彈性。有個案是連續90日飲果汁減肥，令皮膚變鬆弛滿面皺紋，須攝取「好油」如亞麻籽油等才復常。

 

公共營養師李德勝

 

　　公共營養師李德勝指，用以構成細胞膜的必需脂肪酸，須經食物或烹調油中的油脂轉化而成。如缺乏則會影響細胞膜正常功能，長遠會增加患濕疹、心血管疾病等風險，更易出現皮膚乾燥、脫髮、記憶力減退等「初老」症狀，亦可能導致抑鬱。

 

缺必需脂肪酸 影響人體機能

 

　　李續指，脂肪同時是構成身體細胞重要成分，「腦神經、肝臟、腎臟等重要器官中都含脂肪，用以保護臟器及儲備能量。」而脂肪亦有解毒功效，他說︰「部分化妝品含脂溶性毒素，要每日吸收油份才能將毒素排走。」

 

　　作為「人體潤滑劑」的酵素，亦以必需脂肪酸為原材料，李說︰「一旦缺少酵素，人體機能會下降，令皮膚暗啞、乏缺彈性，變得易攰、周身骨痛和精神委靡，漸漸更會因腸胃差、排便不順，導致毒素積累，引發口氣等問題；如傷及內臟，更可能患上慢性病。」他指，有個案是連續90日飲果汁減肥，不攝取任何油脂，結果令皮膚鬆弛、皺紋滿面，且令腸胃極度敏感，易屙易嘔，需調理長達3個月才康復。

 

　　李補充，當男性體脂在5%以下，女士在10%以下，便有可能引起功能失調。但補充時要注意油份健康，如常見於即食麵、零食的反式脂肪（氫化油）進入人體後，便難以分解及排出，且會排斥必需脂肪酸，「建議要從肉類攝取飽和脂肪酸；從堅果、橄欖油及牛油果等攝取單元不飽和脂肪酸（Omega 9）；並從魚類、亞麻籽油、芥花籽油等攝取多元不飽和脂肪酸（Omega 3及Omega 6）。

 

 

亞麻籽油 天然脂肪酸比例佳

 

營養師建議煮食用橄欖油，因其單元不飽和脂肪酸，比多元不飽和脂肪酸更難氧化。

 

　　李教路，煮食應用橄欖油，因其單元不飽和脂肪酸，比多元不飽和脂肪酸更難氧化。而且有研究指，亞麻籽油同時含單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸，且天然脂肪酸比例最佳，非人工溝油可比。

 

 

 

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