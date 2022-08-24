  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

24/08/2022

3種怕熱體質有無你份？長開冷氣易傷風感冒關節痛！中醫︰飲熱茶反而有助降溫

#健康小tips #夏天養生 #風寒 #怕熱 #體質 #怕熱體質 #長開冷氣 #長開冷氣 #傷風感冒 #關節痛 #夏天飲熱茶 #夏天飲熱茶
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　夏天熱辣辣，單靠開冷氣降溫，反而容易令風寒入裏。有註冊中醫師指，3大體質人士最為怕熱，實熱和濕熱體質者應先「祛邪」，多喝綠豆湯、吃冬瓜和老黃瓜減少體內濕氣，免體熱積聚；陰虛者則要避免出汗過多，保持優質睡眠減少內熱發生。另外，飲用綠茶、薄荷茶等辛涼屬性茶飲，亦有助打開毛孔，幫助散熱。

 

董爽博士表示，夏季要避暑，如感到頭昏口乾應及時乘涼及補充水份和電解質，飲食宜清淡易消化。

 

　　港大專業進修學院高級課程統籌主任董爽博士指，中醫學有「熱者寒之」的治療原則，如夏天氣溫上升之時，外出日曬時間過長易引致中暑，古時會用冰鎮西瓜飲料、清冽井水或扇子搧風等方式降溫，但隨著時代進步，冷氣機和冷飲普及，反而導致現代人「過用寒涼」，而引發其他疾病。

 

長開冷氣 易傷風感冒關節痛

 

　　不少港人習慣長開冷氣，董稱，若寒涼過多，易損傷人體陽氣，「例如出汗毛孔張開時，若馬上吹風扇或冷氣，易令風寒入裏，短則致傷風感冒，長則會引致邪氣內伏，或致關節痛、耳鳴或頭痛問題。」她補充，陽氣是生命根本，隨年齡增長本會自然消減，若長時間處於寒涼環境，會加劇陽氣衰減，或致早衰。

 

　　另外，常飲冷飲會使胃脹腹脹、食慾減退，導致消化不良和腹瀉，長遠自然使人更易疲倦體弱。董說︰「尤其是女生，若月經前常飲食生冷食物、愛穿短裙短褲吹冷氣，或致痛經，甚至瘀血停留。」

 

實熱濕熱要多出汗 陰虛須夠瞓

 

　　她又說，散熱亦要針對體質。實熱、濕熱及陰虛體質者本身更易怕熱，當中實熱、濕熱者需「祛邪」，「可多喝綠豆湯、冬瓜、老黃瓜、綠色蔬菜等，口乾時能吃西瓜解渴。晴天時亦要把握時機到戶外活動出汗，清除體內積聚濕熱，促進機體代謝。」另外，夏季尤其忌吃辛辣刺激及肥膩食物，也不宜吃榴蓮、荔枝、葡萄等甜味重的水果。

 

　　陰虛者則應避暑，避免出汗過多，且要保持充足及高質量睡眠，以減少內熱出現。董建議，飲食上要注重養陰清熱，「如喝烏梅冰糖飲、清補涼、冬瓜水鴨湯和吃新鮮蔬菜等。」同時，在夏天飲熱茶可促進毛孔打開，散發積聚的熱量，最好選用綠茶、薄荷等茶飲。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #夏天養生 #風寒 #怕熱 #體質 #怕熱體質 #長開冷氣 #長開冷氣 #傷風感冒 #關節痛 #夏天飲熱茶 #夏天飲熱茶

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk