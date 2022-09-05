麩質不耐症患者小心揀食物！過分戒口容易營養不良？有甚麼食物可以食？

麩質不耐症和無麩質飲食是近年熱門的健康話題，有營養師指，麩質是天然存在於穀物的蛋白質，若身體無法消化和分解它，便會導致過敏。日常食品如麵包、餅乾及意粉等亦含麩質，除麩質不耐症患者外，其實乳糜瀉患者、小麥過敏患者也要戒吃含麩質食物，但營養師指，患者可吃的天然食物涵蓋整個食物金字塔，選擇食物時不能太極端，否則或造成營養不良。

尚營坊營養師盧雪怡

尚營坊營養師盧雪怡解釋，麩質是天然存在於穀物的蛋白質，主要由醇溶蛋白和穀蛋白組成，作用是為食物提供韌性和黏性。而麩質不耐症即身體無法消化和分解穀物中的麩質，導致出現過敏反應，甚至影響神經及免疫系統，惟現今醫學仍未能解釋為何有些人會患上此症。

乳糜瀉患者 也要提防麩質

不過，要留意麩質的人不只麩質不耐症患者，盧解釋，乳糜瀉患者的身體會認為麩質是外來威脅，並對其展開攻擊，損害腸道壁和影響營養吸收。因此若患者進食含麩質食品，或會出現劇烈胃痛、腹瀉或便秘，長遠或致體重減輕、貧血，甚至抑鬱，演變成嚴重版的麩質不耐症。

盧續指，小麥過敏患者的免疫系統對小麥中的蛋白質包括麩質亦會過敏，若接觸到便會釋放化學物質，引致血壓驟降、呼吸道變窄和休克，嚴重或會致命，選擇食物時同樣要小心。

至於那些食品含有麩質，盧舉例，穀物如全穀、麥麩和小麥胚芽；加工穀物產品如餅乾、曲奇、麵包和意粉；以及其他食品如麥芽醋、豉油、薯片和某些紅酒和白酒等均含麩質。

她強調，燕麥本身不含麩質，惟燕麥普遍與各種含麩質的穀物一起生長，收成和運輸時有機會從機器「感染」，所以敏感人士購買燕麥時，必須注意包裝的標籤和成分表有否標明「無麩質」。

食物選擇多 注意均衡飲食

由零食至正餐的食品都可含麩質，部分人或擔心麩質不耐症患者能選擇的食物種類少，會否引起營養不良。盧笑言，相關想法存有謬誤，因患者可吃的天然食物涵蓋整個食物金字塔；美國食品藥物管理局亦表明食物含少於20ppm麩質，不足以致敏；加上為迎合市場需要，有些烘焙品和意粉等製造商會用鷹嘴豆粉、杏仁粉等取代小麥粉，因此患者仍有不少選擇。

營養師指麩質不耐症患者可吃的天然食物涵蓋整個食物金字塔，只要均衡飲食不怕營養不良。

盧雪怡表示，無麩質飲食是健康飲食方法之一，患者有否足夠營養在於是否有均衡飲食，因部分患者的飲食會很極端，例如每天只吃經加工的無麩質麵包和蛋糕，作為所需的碳水化合物，惟這些食品大多添加油、忌廉、全脂奶和糖，飽和及反式脂肪也較多，或增加患心血管病和營養不良風險。

現仍未有測試和根治麩質不耐症的方法，盧建議若進食含麩質食物後出現過敏症狀，宜求醫驗血，用排除法測試是否有乳糜瀉和小麥過敏，若非患上述兩種過敏症，即可能患麩質不耐症，便要進行無麩質飲食。