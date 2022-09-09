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09/09/2022

適當斷食可降膽固醇、控制糖尿？「5:2」減磅最快？專家：有4類人士唔適合斷食！

#健康小tips #肥減 #健康 #膽固醇 #168斷食法 #隔天斷食法 #斷食 #糖尿病 #5:2斷食
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　　坊間流行斷食減肥，甚至成為明星「開show」前收身的不二法門。有醫生及營養師指，各種斷食減肥法均是透過斷食來消耗體內能量和脂肪，以「5︰2斷食」最快見效，適當斷食亦可減低膽固醇水平，亦有助部分糖尿病患者控制病情，但提醒不是人人適合，尤其是部分長期病患及發育期間的青少年。

 

　　消委會在新一期《選擇》分析3大斷食法，包括16小時不進食，餘下8小時隨意食的「168斷食法」，歌手張敬軒年初亦曾分享用此法的經驗；另有每周2天斷食或限制食量的「5︰2斷食法」，以及隔天斷食法。文章又引述內分泌及糖尿科醫生丘思欣及營養師協會代表李瑋珩指，斷食期間胰島素水平會下降，胰臟會分泌升糖素，消耗體內能量和脂肪來減肥。

 

長時間飢餓 或致情緒差

 

專家指不同斷食法減重效果相若，但身體會在6到12個月慢慢適應，屆時效果會與普通限制熱量攝取減肥法無異。

 

　　消委會指，正餐食物一般要8至12小時消化，故最少要斷食12小時，身體才會開始消耗體內脂肪，有海外研究則顯示，上述3種斷食法都可達到減重效果，其中有指「5︰2斷食法」能在短期內較快達到效果。長遠與言，3款斷食法效果相若，一般人斷食首2至3個月，可減重3至8%，但身體會在6到12個月慢慢適應，屆時效果會與普通限制熱量攝取減肥法無異。

 

　　斷食不但可減肥，消委會又引述海外研究指，若在晚上斷食，有助降低壞膽固醇水平，同時可降低胰島素、血糖及糖化血紅素水平，亦即可幫助部分糖尿病患者控制病情，以至是減低患第二型糖尿病的風險。

 

　　每日長時間不進食相當考驗意志，消委會提醒，長時間處於飢餓，有機會影響情緒，令人容易生氣，攝取熱量不足亦有機會導致四肢無力，以至精神欠佳。另長時間空腹，亦可能引致胃病及便秘，腸胃較差者可能出現腸胃不適或胃酸倒流。

 

 

慢性病患者 恐影響病情

 

　　另孕婦或餵哺母乳的婦女營養需求高於常人，斷食有機會影響自身以至胎兒或嬰兒健康，而發育中的青少年及兒童若攝取營養不足，可影響身高、體重、第二性徵及智力等各方面發展，建議就算是肥胖者都不要斷食減肥，應由飲食及運動入手。消委會強調，斷食減肥非人人適合，試行前應先諮詢醫護或營養師，尤其有機會影響慢性病患者的病情。

 

 

轉載自: 晴報

 

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