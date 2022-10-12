晚期認知障礙或有吞嚥困難！港大研究：人手餵食較鼻胃管餵食，患肺炎風險低4成

晚期認知障礙症病人或有吞嚥障礙等進食問題，坊間一般會安排病人接受喉管餵食，相信可減低肺炎風險和提高存活率。

不過，港大研究發現，採用人手小心餵食的病人，其感染肺炎的風險比鼻胃管餵食者明顯低40%，且兩者的存活期相若，反映經鼻胃管餵食晚期認知障礙症病人，相較人手小心餵食並無優勢。專家認為，需加強大眾與醫護人員在決定認知障礙症病人餵食方法上的教育。

不少進食困難的晚期認知障礙症病人會接受喉管餵食，港大醫學院臨床醫學學院內科學系老人科臨床副教授阮君毓領導，港大醫學院臨床醫學學院內科學系老人科醫生陳漢威、東華三院馮堯敬醫院老人科醫生陸嘉熙、陳端正及佘日峯等組成的團隊，早前進行本港首項對比晚期認知障礙症住院病人在人手小心餵食及鼻胃管餵食下感染肺炎及死亡風險的研究。

團隊將764名因患有進食問題而被考慮使用喉管餵食的晚期認知障礙症病人分為兩組，結果發現採用人手小心餵食者感染肺炎的風險，比鼻胃管餵食者明顯低40%；在同時患進食不足及吞嚥障礙的病人中，採用鼻胃管餵食者的感染風險亦較高。至於存活期，採用鼻胃管餵食及人手小心餵食兩組病人的一年存活期中位數，分別為125及145日，沒有顯著差異。

存活期 與鼻胃管餵食者相若

阮君毓表示，研究結果反映經鼻胃管餵食不僅不會延長病人存活期，病人感染肺炎的風險亦較高，並無特別優勢。她又指，雖然本港部分老人科病房近年已開始改用人手小心餵食，以改善病人的舒適度與生活質素，惟喉管餵食在世界各地仍被普遍使用，認為有必要加強和改善大眾與醫護人員，在決定認知障礙症病人餵食方法上的教育。有關研究結果已於《急性期後及長期護理醫學期刊》上發表。