著鞋唔著襪，易生灰甲、患腳癬兼腳臭！糖尿腳破損易潰瘍

著鞋不著襪的習慣，或會引致「足患」。

有皮膚科專科醫生指，襪子有吸震、吸汗及減少摩擦作用，若長期不著襪，除會增加真菌、疣的感染風險，腳趾亦容易受傷導致灰甲，加上腳汗浸潤會令皮膚更易破損，造成二次感染，更引發腳癬等足病。他提醒，患糖尿、腎病等長期病者，因血液循環較差，足部若受損會增加潰瘍風險。

皮膚科專科醫生侯鈞翔

皮膚科專科醫生侯鈞翔指，襪子具備吸震和吸濕作用，亦能填補足部及鞋履間的空隙，並可減少腳與鞋之間的摩擦，避免「出水泡」或受傷。若長期著鞋不著襪，衍生問題不少，他舉例︰「第一是清潔問題，因足部容易出汗，若無著襪吸走汗水，濕氣會在鞋內積聚，皮膚在浸潤作用下更易破損。另外，鞋子長期與地面接觸，而且不易清洗，屬衣物中『最污糟』的配件，若不著襪減少皮膚直接接觸，交叉感染風險亦高。」

穿新鞋 皮膚易敏感發癢紅腫

侯鈞翔醫生指，不少人忽略足部健康，直至受腳臭、腳癬困擾，始知問題源於不著襪的習慣。

侯補充，不著襪除令真菌、疣的感染風險增加，浸潤作用下皮膚亦容易二次感染，形成腳臭、腳癬等問題，加上腳趾因沒有襪頭包裹，容易撞傷並增加甩甲、甲下出血及灰甲的風險。此外，長期摩擦會使足部出現不必要的角化或硬繭，「硬化的皮膚如同襟釘，易壓逼真皮層造成壓痛。」

另外，穿新鞋也要留神，侯醫生提醒，新鞋未經清潔，或有大量化學物質殘留，皮膚若直接接觸鞋身，汗水易「溶出致敏物」，造成過敏性皮炎，令皮膚發癢及紅腫。

患糖尿腳破損易潰瘍 更要著襪

若本身有慢性病如糖尿、腎病、心血管病，或屬吸煙者，因自身血液循環較差，一旦皮膚出現破損，因不易癒合，容易演變為潰瘍，若情況嚴重，或需要截肢。

侯續指，曾有病例是中年男士著皮鞋時長期不著襪，因而患上腳癬及灰甲，而且有腳臭問題，「疫情下因在家工作，他不著襪隨屋走，令太太和子女亦受感染。」侯指，臨床上不時有人因腳癬或腳臭問題求醫，追問下發現，「10個人之中有2、3人都有著鞋不著襪習慣。」

侯建議，如需長時間穿著鞋履，或因工作關係要著「焗腳」的鞋，尤其應穿上襪子，以保持雙腳乾爽及清潔，「如穿制服者，應多買2、3雙同款鞋替換，避免長期穿同一雙鞋，予鞋櫳吹乾散發水氣機會。」