有大肚腩？內臟脂肪或超標！易患糖尿心臟病！營養師：低糖低脂高纖飲食加運動可改善

不少人以為手腳纖細僅有肚腩，仍算健康。有營養師指，肉眼難以看到內臟脂肪，但體脂高和有大肚腩，反映內臟脂肪或已超標，有機會增加患糖尿病、心臟病和中風等風險。營養師建議進行低糖、低脂和高纖飲食，以及多做帶氧運動，形成「熱量赤字」，助消除內臟脂肪。

註冊營養師鄧藹欣

尚營坊註冊營養師鄧藹欣解釋，人體脂肪主要分內臟脂肪和皮下脂肪兩種，前者是儲存在腹腔、包裹肝、胃和腸等內臟的深層脂肪，肉眼難以看到；後者是堆積在皮層下的脂肪，肉眼可看到和用手搣起，主要用作保暖和保護器官。

鄧指，內臟脂肪過多與壞膽固醇高、好膽固醇低，以及胰島素阻抗，即人體對胰島素敏感度下降息息相關，且會製造促進炎性細胞因子，增加患代謝疾病和慢性病，如高血壓、高膽固醇、二型糖尿病、心臟病和中風等風險；女士亦有較高機會患上乳癌。

大肚腩人士高危

鄧藹欣續指，若內臟脂肪過多，體脂一般也較高，肚腩亦相對大，單靠量度腰圍便可估算是否有中央肥胖，並猜測內臟脂肪含量。據衞生署資料，女士腰圍多於32吋、男士腰圍多於36吋，即屬中央肥胖。

基因、飲食、生活習慣均是影響內臟脂肪多寡的因素，鄧稱，基因會決定身體儲存多少脂肪於腹腔內，常吃高脂食物如雞翼、牛腩等，並缺乏帶氧運動，將令卡路里攝取量過高，致內臟脂肪積聚。而雪糕和汽水等高卡路里的精製糖食品，更會令血糖在飈升後急跌，進食後很快又有飢餓感，形成惡性循環。

「熱量赤字」減風險

鄧建議進行低糖和低脂飲食、增蔬菜水果攝取量、吃纖維較多的澱粉質如糙米、全麥麵包和麥皮等，以增加飽肚感；並配合每日30分鐘中強度帶氧運動，形成「熱量赤字」，令卡路里攝取少於消耗，從而降低體重、體脂和內臟脂肪。另要避免過度飲酒，因每1克酒精就有7卡路里，酒精濃度愈高卡路里愈高。