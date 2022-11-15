中大研究！透過氣味與電擊，可改變神經結構形成記憶，有助未來研發腦病治療方法

阿茲海默症等腦病會引致腦病變，剝奪患者記憶，令其難以自理。惟醫學界過去對人類記憶形成機制掌握不多，難以破解腦病如何損害記憶能力。

中大醫學院生物醫學學院近日從果蠅腦部中，發現一種嶄新神經結構，當果蠅學會「聞到某種氣味會被電擊」時，相關神經結構便會改變，今牠們日後做出迴避該氣味行為。團隊相信通過掌握記憶如何形成，對未來研發腦病治療有重要作用，研究已於《當代生物學》發表。

中大醫學院生物醫學學院副教授柯亞（右）和教授容永豪（中大提供）

中大生物醫學學院團隊早前通過果蠅實驗，發現果蠅腦部中有一種名為「神經可塑性」的神經結構，可記住通過學習得來的經驗。團隊將果蠅放到充滿中性氣味環境，再施以電擊後，果蠅腦內的神經結構便會改變，令牠很快學會「氣味」與「電擊」出現的順序和關連性，並在下次聞到相同氣味時作出迴避。





靠多巴胺驅動 助理解神經退化疾病

團隊指，通過不同基因的果蠅模型，能證明相關「神經可塑性」均由特定神經元群體表現，且對厭惡嗅覺記憶形成十分重要。團隊更發現，要產生「神經可塑性」，需先通過一組神經元釋放多巴胺，並激活果蠅腦內的特定多巴胺受體亞型，才能對腦部造成明顯刺激，將記憶編碼過程緊密結合，以驅動關聯記憶。

團隊解釋，此過程可為某種感官刺激賦予「意義」，繼而影響動物行為。綜合過去研究，神經退化疾病患者多有缺乏多巴鞍的特徵，今次發現亦令醫學界更理解相關疾病如何引致記憶問題。

學院副教授柯亞指，今次發現的神經結構及運作原理，很大機會亦適用於高等動物。學院教授容永豪指，了解記憶如何形成，對未來研發針針對阿茲海默症等腦病治療策略有重要作用。