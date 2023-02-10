拆解漱口水迷思！可否代替刷牙？牙醫：不！大量吞入可能會咁！6歲以下忌用

漱口水不能徹底有效地滲透牙菌膜之中，保持口腔健康還要配合正確刷牙及使用牙線。

早晚刷牙是個好習慣，但部分人或因趕時間等原因，僅用漱口水清潔口腔。有牙醫提醒漱口水並不能有效滲入牙菌膜當中，只屬口腔護理的輔助產品，需要配合良好的清潔習慣，才可保持牙齒健康。另外，因兒童未必能靈活協調口腔和喉嚨的肌肉，使用漱口水時有機會意外吞入，故衞生署不建議6歲以下兒童使用漱口水，即使有需要使用，亦應在成人監督下才使用。

早前消委會檢視市面多款漱口水產品，並邀請衞生署及香港牙醫學會代表陳慧玲醫生為消費者解答使用漱口水的迷思。陳醫生表示，一般合規格的漱口水都不會對牙齒及口腔造成不良影響；衞生署則指，患有嚴重蛀牙的人士、佩戴矯齒器或接受過頭頸部放射治療的人士，使用含氟化物的漱口水可加強保護他們的牙齒，防止蛀牙。

僅屬口腔護理輔助產品

惟陳醫生強調，牙齒表面的牙菌膜只能透過牙刷和牙線清除，而漱口水不能徹底有效地滲透牙菌膜之中，且未必能到達口腔每個角落，因此漱口水只是口腔護理的輔助產品，需要配合良好清潔習慣，即正確刷牙及使用牙線和牙縫刷，才能達到理想效果。

坊間有部分漱口水會加入酒精，以助混合不同成分使其口感更「順滑」，但世衞指出酒精濃度須達6成至8成才可有效殺死細菌和病毒，而一般漱口水中的酒精含量都不會達到這水平，故使用含酒精的漱口水不一定有更好殺菌力；如屬於患口腔癌的高危人士，例如長期吸煙或飲酒人士，更應避免使用含酒精的漱口水。

大量吞入可致暈眩腹瀉

另外，任何情況下都應避免吞入漱口水，如大量吞入可致暈眩、反胃和腹瀉，甚至導致呼吸困難或昏迷；如不慎吞入漱口水，應留意身體有否不適，但切勿亂飲任何「中和劑」，因胃部不適一般會在短時間內消退，如不適持續或出現嚴重反應，便應盡快求醫。

兒童使用漱口水亦要小心，衞生署認為除非有牙醫指示，否則不建議6歲以下的兒童使用漱口水，因他們未必能靈活協調口腔和喉嚨的肌肉，有機會意外吞入大量漱口水。即使有需要使用漱口水，亦應在成人監督下使用，且應選擇有兒童安全設計瓶蓋的產品，並將漱口水存放於兒童不易觸及之處。

至於蛀牙和牙周病等口腔疾病的成因，亦包括其他因素，如飲食習慣或身體健康狀況等，故定期看牙醫才是保持口腔健康的最佳做法。